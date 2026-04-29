Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về Đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường hàng đầu trong khu vực châu Á.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện các đề án liên quan để thực hiện mục tiêu Nghị quyết 71-NQ/TW đến năm 2030: Phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; chậm nhất cuối tháng 6 phải hoàn thành các đề án này. Trong ba cơ sở được lựa chọn, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa mục tiêu phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ hệ thống bảng xếp hạng, tiêu chí áp dụng và thống nhất giữa các đề án, tránh tình trạng mỗi nơi sử dụng một chuẩn khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương...

★ Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về chính sách của Luật Luật sư (sửa đổi). Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ mục tiêu: Xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phát triển đất nước; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng; tổng kết, đánh giá việc thi hành luật, bảo đảm hài hòa giữa quản lý nhà nước và tự quản của tổ chức luật sư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện nội dung chính sách; đồng thời chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Luật sư (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/6...

