Nghệ An: Giáo viên vừa ra đề, vừa viết sách ôn thi, học sinh khổ vì công văn...chỉ đạo!

Phản ánh đến Báo Công Thương, nhiều phụ huynh, học sinh ở Nghệ An lo lắng cho biết, dù đã đăng ký mua sách tham khảo, ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10 từ nhiều tháng nay, nhưng họ vẫn chưa nhận được tài liệu để học tập.

Ngoài ra, còn có nghi vấn cho rằng có lợi ích nhóm trong việc in ấn sách ôn luyện này, khi các học sinh được giới thiệu về nhóm tác giả biên soạn là những giáo viên nằm trong danh sách ra đề thi của tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua. Sách do Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An (Công ty Sách Nghệ An) phát hành.

Giới thiệu người viết sách là thầy cô từng ra đề thi

Để kiểm chứng thông tin, phóng viên trong vai nhân viên giới thiệu sách đã tiếp cận với nhiều phòng giáo dục và đào tạo cũng như trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tìm hiểu bản chất vấn đề.

Theo một cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện N, hiện nay về cơ bản các em học sinh đã đăng ký với trường để mua sách luyện thi vào lớp 10. Các trường cũng đã gửi danh sách về cho phòng giáo dục và phòng cũng đã ký hợp đồng với Công ty Sách Nghệ An để cung cấp cho học sinh.

Tiếp tục câu chuyện, vị cán bộ này cho rằng, năm nay bộ sách ôn luyện của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có nhiều thay đổi, sát với chương trình học, rất bổ ích cho học sinh ôn luyện. Ngoài bản cứng, tài liệu ôn luyện còn được trình bày trên bản mềm, học sinh có thể sử dụng mã QR để tải tài liệu, thực hành trên điện thoại, máy tính. Đáp án đề thi cũng được giải thích rõ ràng, dễ hiểu, học sinh được tiếp cận nhiều phương án làm bài…

“Hiện tại, ngoài công tác ở phòng, tôi cũng đang thực hiện việc giảng dạy cho học sinh một số trường. Bộ sách ôn luyện của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng rất hay, tôi đang sử dụng để dạy cho học sinh…”, vị này cho hay.

Dù thừa nhận bộ sách ôn luyện vào lớp 10 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam rất hay và bổ ích, nhưng theo cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện N. thì do phòng đã ký hợp đồng, mua bộ sách của Công ty Sách Nghệ An nên bắt buộc phải thực hiện hợp đồng đã ký kết.

“Bộ sách của Công ty Sách Nghệ An cung cấp là của các giáo viên trong tỉnh biên soạn nên sẽ tạo được tâm lý cho học sinh, phụ huynh hơn. Vì ai cũng tự hiểu với nhau việc người biên soạn, ra đề thì khi thi cũng sẽ có nhiều lợi thế hơn. Hơn nữa, dù sao những tài liệu ôn thi của giáo viên trong tỉnh cũng sát với học sinh tỉnh nhà hơn là của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, chuyên môn phục vụ cho học sinh cả nước”, vị này nói thêm.

Việc phát hành bộ sách ôn thi lớp 10 ở tỉnh Nghệ An đang bị nghi ngờ có lợi ích nhóm. Ảnh: C.L.

Bình luận về việc thầy cô biên soạn là người ra đề thi, ông Trần Xuân Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sách Nghệ An đưa ra quan điểm “nếu đúng thì có lợi ích nhóm”. Tuy nhiên, ông Toàn khẳng định công ty không bao giờ có chủ trương như vậy. Công ty bán sách dựa trên chất lượng sách và niềm tin của phụ huynh, học sinh với công ty được tích lũy trong nhiều năm qua.

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định, Sở luôn khuyến khích những giáo viên có năng lực viết sách, chia sẻ kiến thức để nâng chất lượng sách cho học sinh. Tuy nhiên, không có chuyện có thể quảng cáo việc giáo viên ra đề thi lại đi viết sách. Quảng cáo như vậy là không đúng vì trên thực tế danh sách giáo viên ra đề thi là mật, không ai được biết, kể cả ông Hoàn.

Chào bán từ tháng 1, tháng 3 chưa có sách để giao

Trả lời thắc mắc vì sao nay đã giữa tháng 3/2025 mà Công ty Sách Nghệ An vẫn chưa cung cấp tài liệu cho phòng để phát về cho học sinh các trường còn ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi, vị cán bộ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện N. cho rằng phải đến giữa tháng 4/2025 mới kết thúc các môn học, nên đến thời điểm đó học sinh mới tập trung ôn luyện.

“Về cơ bản kiến thức, cấu trúc đề thi bao năm nay vẫn như vậy nên có tài liệu sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng nhiều”, cán bộ này cho hay.

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện T, lý giải nguyên nhân vì sao Công ty Sách Nghệ An chưa có sách để phát cho học sinh ôn luyện dù đã đăng ký nhiều tháng nay thì một cán bộ của phòng cho hay: Nhiều năm nay, đơn vị này luôn gửi công văn để các trường để học sinh đăng ký rồi mới tiến hành in ấn rồi phát hành. Nhiều trường học, phòng giáo dục trên địa bàn tự ngầm hiểu Công ty Sách Nghệ An là công ty thân của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nên mua ủng hộ.

Dù đăng ký mua sách ôn luyện vào lớp 10 từ đầu năm, nhưng học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa có sách để ôn luyện. Ảnh: T.M.

Khác với suy nghĩ của các lãnh đạo một số phòng, nhiều hiệu trưởng tỏ rõ sự lo lắng khi cận kề ngày thi nhưng học sinh vẫn chưa nhận được bộ sách ôn luyện đã đăng ký với Công ty Sách Nghệ An.

Cô H.A – Hiệu trưởng 1 trường THCS ở huyện Q.L chia sẻ: “Chúng tôi đang rất sốt ruột vì học sinh chưa có tài liệu để ôn luyện. Do đã đăng ký với phòng giáo dục và Công ty Sách Nghệ An nên chúng tôi phải chờ. Nhưng nếu trong tuần tới không có sách, chúng tôi sẽ hủy và đăng ký mua sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thì mà tài liệu chưa có, như vậy là quá muộn”.

Cùng tâm trạng với cô H.A, nhiều phụ huynh, học sinh đang học lớp 9 tại các trường ở Nghệ An cũng rất lo lắng, xen lẫn bức xúc vì đã đăng ký mua sách ôn luyện từ tháng 1, nhưng nay đã giữa tháng 3 vẫn chưa nhận được sách.

Anh Nguyễn Tiến Minh, phụ huynh học sinh tại huyện Yên Thành, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự tư vấn của giáo viên, nhưng đến nay ngoài việc học kiến thức từ sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thì các con không có tài liệu ôn luyện nào khác. Nếu việc in ấn quá muộn, nhà trường cần tìm kiếm những nguồn sách khác để cho các con kịp học tập, chuẩn bị cho kỳ thi một cách tốt nhất. Không thể vì bất kỳ lý do gì khiến các con thiếu sách để học”.

Nhận xét về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An cho biết, vẫn còn 3 tháng nữa cho học sinh ôn luyện. Như vậy không phải là muộn. Đặc biệt, hiện nay, chủ trương từ trên Bộ là cấm dạy thêm, học thêm nên cần sự chủ động từ các em học sinh.

Trong khi đó, ông Trần Xuân Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty sách Nghệ An đã nêu cụ thể những lý do cho tới thời điểm này, bộ sách ôn luyện vào lớp 10 vẫn chưa đến tay học sinh.

Thứ nhất, việc ra sách phụ thuộc vào chủ trương của ngành, thi tuyển hay xét. Nếu thi thì thi bao nhiêu môn và thi môn nào. Ngoài hai môn Toán, Ngữ văn, mới đây cơ quan chức năng mới chốt môn thứ ba.

Thứ hai và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất đây là năm đầu tiên theo chương trình 2028. Vì là chương trình mới nên chưa thể nắm bắt được ngay. Sau khi nắm bắt được rõ tinh thần mới có thể bắt tay vào biên soạn. Theo ông Toàn, từ những năm sau, khi chương trình ổn định thì sách có thể ra thường xuyên, tháng nào ra sách cũng được.

Ông Toàn cho biết thêm năm nay là năm đầu theo chương trình mới và học sinh không được học thêm nên phụ huynh và học sinh gặp áp lực tâm lý, tâm lý truyền miệng nên lo lắng nhiều. Chứ trên thực tế, những năm trước đây, phải đầu tháng 4 mới bắt đầu có sách ôn luyện. Vì thế, thời điểm này chưa có sách không phải là muộn và không ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập của học sinh.

Chào bán khi chưa có sản phẩm cụ thể

Một vấn đề nữa nảy sinh trong hoạt động giao thương bộ sách ôn luyện này chính là việc trong tháng 1, thời điểm bộ sách chưa “thành hình”: Chưa có giấy phép, chưa được in ấn nhưng nhân viên bán hàng đã mang đi chào bán.

Thậm chí, Công ty Sách Nghệ An còn gửi công văn tới các trường, phòng giáo dục chào bán.

Theo đó, trong công văn số 06/CV-STBTH ngày 6/1/2025 về việc giới thiệu và phát hành bộ tài liệu bồi dưỡng và luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 gửi phòng giáo dịch và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Sách Nghệ An giới thiệu bộ sách gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và môn thứ ba.

“Kính đề nghị các Phòng giáo dục, các nhà trường quan tâm phối hợp triển khai cho giáo viên, học sinh sử dụng bộ tài liệu trên, đồng thời định hướng việc lựa chọn tài liệu ôn tập đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tránh để tình trạng học sinh giáo viên mua nhầm tài liệu kém chất lượng ảnh hưởng đến kết quả ôn tập của học sinh”.

Trả lời phóng viên về vấn đề này, ông Toàn cho rằng về luật thì không có vấn đề gì. Công ty bán được hàng là do khách hàng mua theo lòng tin vì trong nhiều năm qua, công ty luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Công ty sàng lọc rất kĩ trước khi đưa tới học sinh. Thậm chí, công ty còn dành một phần chi phí đưa sách tới đội ngũ thầy cô giỏi đọc để đánh giá chất lượng, đánh giá tính phù hợp. Ngay cả khi sách đã xuất bản mà bị phát hiện ra lỗi, công ty sẵn sàng thu hồi để sửa.

Ngoài ra, ông Toàn cho biết thêm công ty còn có chính sách nếu không ưng, khách hàng có thể trả lại. Công ty còn sắp xếp một kế toán nhận lại sách.

“Khách hàng mua theo lòng tin và chất lượng sách”, ông Toàn khẳng định.

Công ty Cổ phần sách và Thiết bị Trường học Nghệ An được thành lập ngày 10/12/2004, có địa chỉ trụ sở chính tại đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo công bố thông tin được doanh nghiệp đăng tải, cập nhật tại ngày 25/3/2022, vốn điều lệ công ty đạt 36,980 tỷ đồng. Ông Trần Xuân Toàn được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: congthuong.vn