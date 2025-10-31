Nghệ An quyết liệt phòng, chống tội phạm mua bán người

Công an tỉnh Nghệ An lấy lời khai một đối tượng MBN. (Ảnh: Văn Hậu)

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, địa bàn xảy ra MBN chủ yếu tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới. Đây là những vùng tập trung phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn; trình độ dân trí thấp, nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế; người dân cả tin, dễ bị lừa gạt; tình trạng thiếu việc làm, dư thừa lao động còn nhiều, đặc biệt trong độ tuổi thanh niên…

Nạn nhân của tội phạm MBN chủ yếu là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số em gái mới lớn có tư tưởng thoát ly công việc lao động nông nghiệp tại địa phương, mong muốn tìm công việc nhàn và thu nhập cao hơn, một số trẻ khác không có người lớn trông nom…

Đa số nạn nhân nghi bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng hoặc hoạt động mại dâm. Gần đây, tội phạm MBN còn hướng tới các lao động trẻ tìm kiếm việc làm ở nước ngoài với mức lương cao rồi dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh, đưa sang một số khu tự trị tại Lào, Camphuchia, Myanmar… Tại đây, các nạn nhân bị ép thực hiện hành vi vi phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, nếu không sẽ bị các đối tượng bạo hành.

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm MBN ngày càng tinh vi, có sự đan xen giữa phương thức truyền thống và sử dụng công nghệ cao: Sử dụng mạng xã hội, sử dụng thông tin giả để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương, hứa hẹn đưa ra nước ngoài làm việc, kết hôn với người nước ngoài, sau đó lừa bán nạn nhân.

Khi đưa được một người Việt Nam qua biên giới, các đối tượng thường được trả từ 15 - 70 triệu đồng. Một số nạn nhân sau khi biết mình bị lừa bán để hoạt động phạm tội đã bị bắt phải nộp tiền chuộc lên đến hàng trăm triệu đồng. Một số bị khống chế, mua chuộc, được các đối tượng giao “chỉ tiêu” phải lừa được các nạn nhân mới sẽ được trả lương/thưởng…

Để triển khai hiệu quả chương trình phòng chống MBN và hỗ trợ nạn nhân bị MBN giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030, các lực lượng chức năng Nghệ An đã triển khai toàn diện và quyết liệt nhiều mặt công tác. Giai đoạn 2021 - 2025, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 47 vụ, 84 đối tượng MBN, liên quan 90 nạn nhân bị mua bán. Các lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, xác minh 54 người nghi là nạn nhân của các vụ MBN.

Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai với các mô hình như: Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống MBN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số; câu lạc bộ truyền thông phòng, chống tội phạm MBN… Các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp làm tốt công tác xác minh, đặc biệt phối hợp với các tổ chức phi chính phủ để tiến hành giải cứu, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thực tiễn công tác phòng, chống MBN vẫn còn một số khó khăn cần tháo gỡ: Trình độ dân trí ở một số nơi còn thấp, tỷ lệ thất nghiệp nhiều; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, cùng với sự thiếu quan tâm của gia đình và cộng đồng là những nguyên nhân thường bị các đối tượng tội phạm MBN lợi dụng; công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh có vướng mắc trong thủ tục hành chính, sự khác biệt trong hệ thống pháp luật…

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn