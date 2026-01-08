Nghĩa tình đồng đội: Gia cảnh vợ chồng cựu chiến binh Hà Xuân Bình cần giúp đỡ

Nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt ông Hà Xuân Bình nhìn vô định vào không trung. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Yêm, vợ ông Bình cho biết, năm 1972, ông Bình vừa tròn 18 tuổi tham gia thanh niên xung phong tại tỉnh Quảng Bình (cũ). Năm 1977, ông tình nguyện nhập ngũ, đến năm 1983, ông trở về công tác tại Huyện ủy Quảng Ninh. Còn bà Lê Thị Yêm, nhập ngũ năm 1975, đến năm 1979 xuất ngũ và công tác tại Công ty Lương thực tỉnh Quảng Bình.

Cựu chiến binh Hà Xuân Bình nằm liệt do tai biến hơn 10 năm nay.

Năm 1981, trong một lần về phép, ông Bình gặp và kết hôn với bà Yêm. Ông bà sinh được 3 người con (2 trai và 1 gái), hiện đều đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn, không giúp gì được bố mẹ. Trong đó, người con trai thứ hai, anh Hà Xuân Chính đi làm thuê và lấy vợ ở Đà Nẵng. Vợ chồng anh Chính sau đó ly hôn. Cách đây 3 năm, anh Chính đưa hai con về ở với vợ chồng ông Bình. Không may, cách đây 3 tháng, anh Chính đột ngột qua đời do gặp tai nạn khi đang lao động. Tai họa ập đến cướp đi trụ cột duy nhất của gia đình, để lại hai cháu nhỏ nheo nhóc sống nương tựa ông bà nội già yếu.

Còn ông Hà Xuân Bình, do sức khỏe yếu phải về hưu sớm. Hơn 10 năm nay, ông bị tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ. Tuổi cao, sức yếu, lại thường xuyên đau ốm, thế nhưng bà Yêm vẫn cố gắng gom góp, tằn tiện từng đồng từ số tiền hơn 6 triệu đồng lương hưu hằng tháng của ông bà để chăm sóc nhau và nuôi dưỡng hai đứa cháu thơ dại. Nỗi lo cơm áo, mỗi lần trái gió trở trời cần thuốc men... đều là nỗi trăn trở khiến đôi vai gầy của bà Yêm thêm trĩu xuống.

Ông Bùi Văn Hậu, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Ninh Lộc cho biết, gia cảnh vợ chồng cựu chiến binh Hà Xuân Bình hết sức khó khăn. Ông Bình mắc bệnh nằm một chỗ lâu năm, bà Yêm lại phải nuôi thêm hai cháu nội nên rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức chính trị, xã hội và các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Lê Thị Yêm, thôn Ninh Lộc, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị; số điện thoại: 0365.359.938; số tài khoản: 3802205273734, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: qdnd.vn