Làng nghề hơn 300 năm tuổi ở Nghệ An: Cứ đỏ lửa là có tiền

Toàn bộ công đoạn sản xuất, hoàn thiện sản phẩm đều được thực hiện thủ công, không sử dụng bất kỳ loại máy móc nào. Trước đây, nghề làm nồi đất từng đứng trước nguy cơ mai một do sản phẩm khó tiêu thụ, thu nhập không tương xứng với công sức và khó cạnh tranh với hàng công nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây, nồi đất Trù Sơn dần được thị trường đón nhận trở lại, thu hút nhiều khách hàng đặt mua, đặc biệt là các chủ nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Nhiều món ăn chỉ khi chế biến bằng nồi đất Trù Sơn mới giữ trọn hương vị đặc trưng.