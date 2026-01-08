Cô dâu Việt lấy chồng Nội Mông, sốc khi đi thử váy cưới

Đám cưới tại Nội Mông của Hường và chú rể Bao Xiao năm 2024.

Những ngày gần đây, bộ ảnh cưới của cô dâu Việt Nam và chú rể đến từ Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) lan truyền trên MXH. Hình ảnh cô dâu diện váy hồng sặc sỡ, đeo phụ kiện trên trán theo phong cách truyền thống nhanh chóng thu hút sự chú ý, được cộng đồng mạng ví von như “công chúa thảo nguyên”.

Trong bộ ảnh, cô dâu sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong khi chú rể gây thiện cảm bởi ngoại hình sáng sủa. Nhiều người nhận xét hai người rất xứng đôi.

Nhân vật chính là chị Đinh Hường (sinh năm 1993) và chồng là anh Bao Xiao (sinh năm 1988). Hiện tại, hai vợ chồng sinh sống và làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản.

Bộ ảnh cưới của Đinh Hường gây sốt mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đinh Hường cho biết đám cưới của mình được tổ chức tại Nội Mông vào tháng 10/2024 và ở Việt Nam vào tháng 11/2024. Trong lễ cưới tại Nội Mông, bố mẹ chồng chị mong muốn cả hai mặc trang phục truyền thống để giữ gìn bản sắc văn hóa.

Khi lần đầu đi thử đồ cưới, chị Hường không khỏi bất ngờ bởi những bộ lễ phục có kiểu dáng và màu sắc hoàn toàn xa lạ.

“Trước đó, tôi chưa từng nhìn thấy những bộ trang phục như vậy bao giờ”, chị nói.

So với đám cưới tại Việt Nam, nghi lễ kết hôn ở Nội Mông có một số điểm khác biệt. Trong đó, nhà trai dâng tiền cho nhà gái, mẹ chồng trực tiếp lì xì cho con dâu ngay trong lễ chính. Nhờ có chồng hướng dẫn, chị Hường nhanh chóng làm quen và mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Đám cưới của Đinh Hường tại Việt Nam.

Ban đầu, chị Đinh Hường khá ngại ngùng khi chia sẻ hình ảnh đám cưới lên mạng xã hội. Tuy nhiên, được bạn bè động viên, chị quyết định đăng tải với mong muốn giới thiệu trang phục và văn hóa cưới của các quốc gia khác nhau. Trước đó, chị cũng chưa từng thấy hay tiếp xúc với những bộ lễ phục truyền thống.

Chị Hường và anh Bao Xiao quen nhau khi cùng làm việc tại Nhật Bản. Chồng chị Hường là cấp trên trực tiếp, mối quan hệ nảy sinh trong quá trình cả hai làm việc chung. Họ giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ đan xen, trong đó tiếng Nhật được sử dụng nhiều nhất, bên cạnh tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh.

Khác với hình ảnh trong bộ ảnh cưới, ngoài đời, vợ chồng chị Hường có phong cách ăn mặc cá tính hơn. Chị nhận xét chồng là người hiền lành, tốt tính khiến chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Vợ chồng chị Đinh Hường hiện sinh sống tại Nhật Bản.

Trong quá trình làm dâu, chị Hường cũng dần thích nghi với một số khác biệt về ẩm thực, như việc ăn thịt cừu hay uống trà sữa theo phong cách Nội Mông. Theo chị, nhiều nét văn hóa tại đây khá gần gũi với Việt Nam, giúp việc hòa nhập trở nên dễ dàng hơn.

Một trong những điều khiến chị ấn tượng mạnh là thời tiết tại Nội Mông. Dù về thăm gia đình chồng vào tháng 5, tuyết vẫn rơi dày, nhiệt độ có thời điểm xuống tới âm 40 độ C. Khu vực gia đình chồng sinh sống giáp Nga, nên trong sinh hoạt hàng ngày, chị thường được ăn các món Nga và có thể sang cửa khẩu vui chơi.

"Chồng tôi rất ga lăng, chiều chuộng vợ và cuộc sống sau khi cưới vẫn lãng mạn như lúc hẹn hò", chị Hường tiết lộ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn