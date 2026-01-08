Nhân vật khó thay thế ở Táo Quân

NSND Quốc Khánh được nhiều đàn em quý mến, trân trọng. Diễn viên Duy Nam cho biết ở mùa Táo Quân 2024, thời điểm anh gặp khó khăn khi cùng lúc đóng hai vai Nam Tào và Bắc Đẩu, NSND Quốc Khánh động viên, chia sẻ với anh rất nhiều. "Chú Quốc Khánh khuyên tôi cứ cố gắng hết sức. Còn việc khán giả đón nhận khi lên sóng hay không thì đó là câu chuyện khác bởi dù sao tôi cũng đã làm hết mình rồi", anh nói với Tri Thức - Znews. Trước đó, NSND Công Lý từng chia sẻ NSƯT Quốc Khánh là người anh nể nhất trong dàn diễn viên Táo Quân.