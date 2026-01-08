Nữ ca sĩ bị kiện vì ngoại tình

Tòa án quận Suwon (chi nhánh Seongnam) đang xem xét vụ kiện dân sự liên quan đến nữ ca sĩ Sook Haeng. Nữ ca sĩ Hàn Quốc bị vợ của một người đàn ông kiện đòi bồi thường thiệt hại vì hành vi ngoại tình, theo Spotv News.

Theo kế hoạch, phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào 15/1. Tuy nhiên, thời điểm có thể thay đổi nếu bị đơn chính thức nộp bản phản hồi và thuê luật sư tham gia tố tụng.

Nữ ca sĩ bị chỉ trích suốt những ngày qua. Ảnh: Pickcon.

Nữ ca sĩ nhạc trot khẳng định không có ý định né tránh trách nhiệm pháp lý. Cô cũng sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết, bao gồm việc yêu cầu bồi thường đối với người đàn ông liên quan.

Vụ việc liên quan tới nữ ca sĩ thu hút sự chú ý sau khi chương trình Chief of Staff của đài JTBC phát sóng lời tố cáo từ người vợ. Người này cho biết chồng bỏ nhà đi và sống cùng Sook Haeng. Chương trình cũng công bố đoạn video CCTV ghi lại cảnh nữ ca sĩ có những hành động thân mật với người đàn ông đã có vợ, bao gồm ôm hôn, nắm tay và được bế trên tay.

Trước những cáo buộc, nữ ca sĩ khẳng định sự thật sẽ được làm rõ thông qua các thủ tục pháp lý, đồng thời cảnh báo việc lan truyền thông tin chưa được xác minh có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cá nhân cô, gia đình và các hoạt động nghề nghiệp liên quan.

Thông qua đơn giải trình, nữ ca sĩ thừa nhận từng hẹn hò với người đàn ông nói trên vì tin rằng cuộc hôn nhân của anh ta đổ vỡ và các thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Sook Haeng cho biết sau khi phát hiện bạn trai chưa chấm dứt hoàn toàn với vợ cũ, 2 người đã chia tay, thậm chí chủ động liên hệ với người vợ để gửi lời xin lỗi.

Vụ việc khiến nữ ca sĩ bị tẩy chay dữ dội. Nhiều chương trình cắt bỏ hình ảnh của nữ ca sĩ.

Sau đó, người đàn ông (tạm gọi là A) trong vụ việc cũng lên tiếng. Ông khẳng định "Mối quan hệ của tôi và vợ không tốt đẹp nên chia tay vào đầu tháng 2/2025. Sau đó, tôi chuyển ra ngoài. Tôi kết hôn năm 2004 và chưa bao giờ sống một mình từ khi còn trẻ. Vì vậy tôi không biết gì về thiết bị gia dụng, nội thất hay nấu nướng, nên tôi đã hỏi Sook Haeng. Vì vậy chúng tôi đến một cửa hàng nội thất và mua những vật dụng cần thiết", A kể tiếp.

A cho biết tới 9/4, trước đêm nhạc của nữ ca sĩ, ông mới bày tỏ tình cảm với ca sĩ này. Thời điểm này, A đã nói với nữ ca sĩ nhạc trot rằng ông với vợ cũ đang ly thân. Cả 2 chưa ly hôn là bởi con cả sắp thi đại học và họ không muốn chuyện của cha mẹ ảnh hưởng tới đứa trẻ.

“Lúc đầu Sook Haeng rất sợ hãi. Cô ấy nói rằng chúng tôi không nên làm vậy vì cô ấy là người nổi tiếng. Thực tế, tôi và Sook Haeng thậm chí chưa chính thức hẹn hò. Sau đó, vợ tôi liên lạc và nói: 'Trả chồng lại cho tôi'. Tôi rất sốc trước thái độ đó. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại thay đổi như vậy khi chúng tôi đã ly thân và đang có ý định ly hôn”, A chia sẻ.

