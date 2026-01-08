Vụ 120 tấn heo bệnh: Đồ hộp Hạ Long từng đạt 'Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN', top đầu cả nước

120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Facebook công ty

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch.

Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Đồ hộp Hạ Long nổi tiếng trong ngành chế biến, doanh thu lớn

Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 tại thành phố cảng Hải Phòng, với tên gọi ban đầu “Nhà máy Cá hộp Hạ Long”. Có thể nói, doanh nghiệp này từng tiên phong và top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Theo giới thiệu trên website, sau gần 70 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã tạo nên hệ sinh thái doanh nghiệp với 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn từng nhận giải thưởng "Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Không chỉ bán các mặt hàng quen thuộc, được nhiều người sử dụng ở trong nước, Đồ hộp Hạ Long còn xuất khẩu sang nước ngoài.

Theo báo cáo tài chính quý 3-2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 179,6 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Song vốn hàng bán của hãng giảm mạnh -20%, còn 126 tỉ đồng.

Bởi vậy, lợi nhuận gộp trong kỳ này đạt 43,3 tỉ đồng, tăng 13%. Sau khi trừ mọi chi phí, lãi ròng của công ty này ở mức 7,6 tỉ đồng, tăng gấp gần 4 lần.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 486,9 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Dù doanh số sụt giảm nhưng giá vốn hàng bán được tiết giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 11,5 tỉ đồng. Cùng kỳ năm 2024, Đồ hộp Hạ Long còn báo lỗ 5,8 tỉ đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, lợi nhuận tăng, nguyên nhân chủ yếu do giá vốn giảm bởi công ty vẫn đảm bảo được nguyên liệu sản xuất, chi phí quản lý giảm.

Nhìn lại dải dữ liệu kết quả kinh doanh, có thể thấy doanh thu của Đồ hộp Hạ Long gần đây có suy giảm so với thời điểm dịch COVID-19, nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn 2013-2019. Có năm, doanh thu của Halong Canfoco lập đỉnh với 864 tỉ đồng.

Halong Canfoco chào bán cổ phần, lấy vốn xây nhà máy mới 166 tỉ đồng

Mới đây, Halong Canfoco cũng đã công bố nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 75 tỉ đồng sẽ được đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp với 50 tỉ đồng, còn lại 25 tỉ đồng bổ sung vào vốn lưu động để thanh toán cho nhà cung cấp.

Hồi tháng 12-2025, Halong Canfoco đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 và thông qua toàn bộ tờ trình, trọng tâm là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 100 tỉ đồng.

Giá bán dự kiến 15.000 đồng/đơn vị, chỉ bằng một nửa thị giá hiện tại trên thị trường. Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian thực hiện trong năm 2026, HĐQT được ủy quyền lựa chọn thời điểm phù hợp.

Theo tìm hiểu, Halong Canfoco đang sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm gồm: thịt hộp, cá hộp, rau quả hộp; xúc xích tiệt trùng và xúc xích đông lạnh; chả giò và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh.

Hiện các sản phẩm của doanh nghiệp này bày bán rộng rãi ở phạm vi toàn quốc, từ kệ siêu thị đến các tạp hóa...

