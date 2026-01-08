Nam ca sĩ sống vô gia cư, đi lang thang: Phải xé thùng giấy làm chăn đắp

Vừa qua, tại chương trình Jimmy TV, ca sĩ Mai Thanh Sơn đã chia sẻ về khoảng thời gian sống lang thang ngoài đường như một người vô gia cư của mình.

Mai Thanh Sơn

Theo nam ca sĩ tiết lộ, giai đoạn đó anh gặp nhiều biến cố dồn dập kéo đến như đổ bệnh nặng không thể hát, cũng không ăn uống được, cơ thể gầy rộc đi, lại làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản, mất hết tiền bạc, mất cả nhà.

Anh nói: "Tôi muốn buông xuôi tất cả và nghĩ mình sẽ chết rồi. Tôi cứ lang thang ngoài đường, không ở nhà. Có thời gian tôi còn không dùng điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả, không ai liên lạc được với tôi. Tôi chỉ ở một chỗ nhưng cũng không ai biết tôi ở chỗ nào.

Rất nhiều người lo cho tôi mà tôi không biết. Không phải tự tôi muốn vậy. Mọi người nghĩ tôi sa ngã rồi nên mới như vậy, nhưng không phải.

Tôi cứ đi lang thang ngoài đường, tiếp xúc với những người vô gia cư khác và nghe họ kể chuyện. Từ đó, tôi hiểu được về cuộc sống, về các mảnh đời, về sự sinh tồn trong xã hội.

Trải nghiệm cuộc sống lang thang, trò chuyện với họ xong, tôi nhận ra cuộc sống này là sự sinh tồn khắc nghiệt, sẽ kinh khủng lắm khi không có gia đình, chỗ ở. Nhiều lần tôi suýt chết vì không kịp mua nước, không có nước uống. Từ đó tôi hiểu hơn về sự quý giá của gia đình, của việc có một chỗ ở.

Tôi cứ đi lang thang ngoài đường suốt 1 năm trời. Sau đó, tự nhiên tôi hết bệnh và tôi trở về.

Nhiều người hỏi tôi sinh tồn thế nào trong mùa đông lạnh giá khi chỉ có một mình. Ban đầu thì tôi ở trong hotel nhưng sau đó ở ngoài đường luôn. Tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng không hiểu sao lại vượt qua được và dần thì quen với cuộc sống vô gia cư luôn.

Những hôm lạnh quá, tôi lấy thùng giấy xé ra để đắp lên người. Được cái tôi chỉ bị đau ở cổ họng do căn bệnh, không ốm, không cảm sốt gì cả, sức khỏe lại khá ổn.

Tôi cứ ngồi nghe những người vô gia cư kể chuyện cuộc đời họ. Thậm chí, khi họ nói không có tiền sống, tôi sẵn sàng đưa tiền cho họ nhưng họ không nhận vì nghĩ tôi cũng là vô gia cư như họ. Họ vô gia cư nhưng cũng có lòng tự trọng lắm".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt