Đánh phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội, Đặng Chí Thành bị tuyên 6 tháng tù

Đặng Chí Thành cúi gằm mặt gửi lời xin lỗi gia đình bị hại vì hành động của mình đã gây ảnh hưởng xấu - Ảnh: HỒNG QUANG

Sau gần 3 giờ xét xử, đầu giờ chiều 7-1, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội đã tuyên án bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Chủ tọa phiên tòa đánh giá hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên xét tới những yếu tố giảm nhẹ như bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội ít nghiêm trọng, có nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án... nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù. Thời hạn chấp hành tính từ 10-8-2025.

Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần 51 triệu đồng. Khấu trừ đi số tiền đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải bồi thường gần 1 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với Đặng Chí Thành - Ảnh: HỒNG QUANG

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Chí Thành cho biết bản thân không có ý định sát hại ai. Bị cáo ít có tiếp xúc với xã hội nên nhận thức còn hạn chế.

Bị cáo ý thức được hành động của mình là sai pháp luật và ý thức được hành động của mình khi đưa lên mạng xã hội sẽ có những tác động xấu.

Thành gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng vì hành động của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều người.

"Bị cáo hành động xuất phát vì thương vợ, xót con. Vợ bị cáo đang trong thai kỳ, điều trị trầm cảm, bị cáo cúi đầu xin quý tòa và Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm trở về đỡ đần gia đình", Thành ngậm ngùi trình bày.

Tại tòa, Thành thừa nhận sai phạm, bày tỏ ăn năn hối hận. Về nguyên nhân dẫn đến việc lao vào đánh chị T., Thành khai do lúc đó nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng.

Trong khi đó đại diện gia đình bị hại phản đối lại toàn bộ nội dung trong cáo trạng và không đồng tình với lời khai của Thành.

Trước đó, trong phần công bố bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 Hà Nội đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại các quy định về trật tự công cộng được nhà nước bảo vệ, xâm phạm đến an toàn nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời hành vi đánh người của bị cáo lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu đến trật tự trị an của địa phương, vì vậy việc xử lý bị cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng là cần thiết, đúng quy định của pháp luật. Do đó cần thiết phải xử lý nghiêm minh là cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Song khi lượng hình, viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cần đánh giá về tính chất tội phạm, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt cho phù hợp. Về tình tiết giảm nhẹ, viện kiểm sát cho biết bị cáo phạm tội lần đầu, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo, khi thời điểm phạm tội vợ bị cáo đang mang thai, điều trị bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo. Từ những phân tích trên, viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành 6 - 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

