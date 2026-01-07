Truy nã đặc biệt Trần Văn Quý Chủ tịch HĐQT Sam Group

Công an TP.HCM ngày 7/1 đã phát lệnh truy nã Trần Văn Quý (SN 1981, ngụ Lô C1 Chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TPHCM), Chủ tịch HĐQT Sam Group (phường An Khánh, TP. Thủ Đức), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM, vụ án bắt đầu được khởi tố từ tháng 6/2025 liên quan đến các sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group . Cùng với Trần Văn Quý, cơ quan chức năng cũng khởi tố Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) với vai trò đồng phạm.

Kết quả điều tra xác định, Trần Văn Quý và các cộng sự đã vẽ ra hàng loạt dự án biệt thự "ma" tại tỉnh Lâm Đồng như: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri, Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng. Dù không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký, Sam Group vẫn rầm rộ quảng bá và ký kết các hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ với khách hàng.

Quyết định truy nã Trần Văn Quý

Bằng thủ đoạn này, các bị can đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Toàn bộ số tiền thu được từ khách hàng đã bị Quý và đồng bọn chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản công ty, sau đó rút sạch để sử dụng vào mục đích khác thay vì thực hiện cam kết dự án.

Hiện tại, do Trần Văn Quý đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định phát lệnh truy nã đối với bị can này. Cơ quan chức năng yêu cầu đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM tại địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (TPHCM) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Lâm Anh (điện thoại 0903.852.528).

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới