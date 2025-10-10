Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi sang nước ngoài

Trước đó, thực hiện Chuyên án NA1025, về đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Nghệ An và lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng Lương Thị Hưng (sinh năm 1988, trú tại bản Piêng Ồ, xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Vi Thị Phượng (sinh năm 1968, trú tại bản Cánh, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Lương Thị Hưng và Vi Thị Phượng bị bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2019, hai đối tượng Lương Thị Hưng và Vi Thị Phượng đã lừa đưa Vi Thị Thùy Châu (khi đó mới 14 tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 280 triệu đồng). Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn đã bàn giao đối tượng và hồ sơ cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: qdnd.vn