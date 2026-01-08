Thấy có nhiều vụ án hối lộ, chồng của nữ Cục trưởng An toàn thực phẩm nói dừng nhận tiền 'cảm ơn'

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tại phiên tòa sáng nay (7-1), chồng của bà Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) là ông Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh) cũng khai khi làm trưởng phòng ở Cục An toàn thực phẩm đã họp toàn bộ chuyên viên thống nhất nhận tiền của doanh nghiệp.

"Bị cáo có hỏi cấp dưới lãnh đạo cục có được nhận 2 triệu một hồ sơ không"

Trả lời thẩm vấn, một số đại diện doanh nghiệp bức xúc cho biết khi làm hồ sơ quảng cáo sản phẩm bị chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm yêu cầu phải chi tiền theo "cơ chế của chị Nga". Cơ chế phía cục đưa ra là mức thu 4-8 triệu đồng một hồ sơ.

Phân trần trước bục khai báo, bà Nga khai khi phụ trách lĩnh vực thẩm duyệt hồ sơ quảng cáo đã "nghe anh em trong cục nói về việc nhận tiền, đây cũng là tình hình chung của các phòng khác".

"Bị cáo chỉ đạo chuyên viên nhận bao nhiêu tiền một hồ sơ", đại diện viện kiểm sát hỏi. Bà Nga đáp rằng không biết con số cụ thể.

Viện kiểm sát tiếp tục truy: "Cơ sở nào để bị cáo đưa ra con số mỗi hồ sơ thu 2 triệu đồng cho lãnh đạo cục?".

Bà Nga phủ nhận việc đưa ra yêu cầu phải thu 2 triệu đồng mỗi hồ sơ ký duyệt mà giải thích rằng chỉ hỏi chuyên viên "mỗi hồ sơ có tiền cảm ơn thì bị cáo có được đến 2 triệu đồng một hồ sơ không".

"Thực ra lúc đấy bị cáo muốn tìm hiểu thông tin về việc đó vì bị cáo không biết mỗi hồ sơ được cảm ơn bao nhiêu tiền", bà Nga phân trần.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Viện kiểm sát ngắt lời cựu cục trưởng và hỏi vặn: "Khi đưa ra con số bị cáo phải có cơ sở nào để đưa ra là 2 triệu đồng, sao không phải 4 triệu, 5 triệu hay 500 ngàn đồng". Bà Nga biện minh rằng "lúc đó chỉ hỏi như vậy thôi chứ không có cơ sở hay thông tin gì".

Sau đó, nữ cựu cục trưởng lại nói nhận thấy có việc các chuyên viên nhận tiền từ doanh nghiệp mức 4-8 triệu đồng một hồ sơ tùy mức độ khó.

Trước lời khai trên, đại diện viện kiểm sát nhắc nhở đó là thực tế số tiền các chuyên viên đã nhận của các doanh nghiệp sau khi nữ cục trưởng đưa ra cơ chế thu như vậy. Trên cơ sở đó chuyên viên mới chuyển tiền cho cục trưởng.

Tham gia thẩm vấn, Hội đồng xét xử đặt vất đề trong suốt một thời gian dài, bị cáo đã bao giờ đặt ra câu hỏi một ngày nào đó cả hệ thống từ cục trưởng trở xuống các chuyên viên sẽ bị phát hiện để dẫn đến ngày hôm nay không?

Ngập ngừng vài giây, bà Nga đáp do "không suy nghĩ gì nhiều" và nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật chứ không câu kết với doanh nghiệp để bỏ qua các lỗi sai.

Theo cáo buộc, từ chỉ đạo của bà Nga, các chuyên viên đã nhận tổng cộng 12,7 tỉ đồng tiền "bôi trơn" của các doanh nghiệp để được duyệt nhanh nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Số tiền thu được, các chuyên viên thống nhất ăn chia theo cơ chế chia cho bà Trần Việt Nga 2 - 3,5 triệu đồng mỗi hồ sơ cấp phép.

Tổng số tiền bà Nga hưởng lợi là 8 tỉ đồng. Bà Nga bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỉ đồng mà các chuyên viên nhận hối lộ.

Thấy có nhiều vụ án hối lộ nên chồng của cục trưởng chỉ đạo dừng nhận tiền

Bà Trần Việt Nga và chồng là ông Lê Hoàng cùng có học vị tiến sĩ. Bà Nga bị bắt sau 11 tháng nhận chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Chồng bà cũng bị bắt khi đương chức Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh.

Hành vi nhận hối lộ của chồng bà Nga được xác định xảy ra khi ông Lê Hoàng giữ chức Trưởng phòng tại Cục An toàn thực phẩm.

Ông Lê Hoàng (chồng bà Nga) cũng bị cáo buộc nhận hối lộ - Ảnh: T.L.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Lê Hoàng cho biết sau khi có chỉ đạo từ Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, ông đã họp thống nhất toàn bộ phòng cùng các chuyên viên việc nhận tiền nhưng không nêu rõ mức tỉ lệ chia.

"Bị cáo chỉ nêu sau khi xử lý hồ sơ làm đúng quy định không yêu cầu gửi quà, trong trường hợp doanh nghiệp cảm ơn thì nhận", ông Hoàng khai và cho biết giao một người khác làm đầu mối nhận tiền.

Ông Hoàng cũng khẳng định bản thân không nhận trực tiếp tiền từ doanh nghiệp.

"Tại sao kê tài khoản và biên bản lời khai bị cáo có nhận 10,8 triệu đồng từ doanh nghiệp", viện kiểm sát hỏi. Ông Hoàng giải thích rằng có quen biết với doanh nghiệp nên họ nhờ đóng hồ tiền phí, không liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm.

"Bị cáo có tổ chức họp phòng bàn bạc cơ chế nhận tiền và chia tiền của doanh nghiệp không?", viện kiểm sát hỏi dồn.

Ông Hoàng khẳng định không chỉ đạo mà được chuyên viên Hoàng Thanh Hà báo cáo về việc nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp. "Bị cáo có nói với Hà các việc đó cứ triển khai thực hiện theo cơ chế cũ, còn bị cáo không chỉ đạo và hướng dẫn gì thêm", ông Hoàng trình bày.

Chồng của cựu cục trưởng cho biết thêm từ tháng 12-2022 chỉ đạo cấp dưới không nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp. "Lý do vì thời gian đó bị cáo nhận thức được nhiều vụ án liên quan nhận hối lộ nên đề nghị không nhận tiền cảm ơn nữa", ông nói tại tòa.

Ông Hoàng bị cáo buộc đã thống nhất với cấp phó để cho các chuyên viên nhận tiền của các doanh nghiệp trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Sau khi các chuyên viên nhận tiền sẽ tập hợp chuyển cho ông Hoàng để đưa lên lãnh đạo cục.

Ông Hoàng phải chịu trách nhiệm với số tiền gần 7 tỉ đồng do các chuyên viên đã nhận hối lộ, trong đó ông hưởng lợi cá nhân chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Hành vi của vợ chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và các cựu lãnh đạo, nhân viên của cục bị cơ quan điều tra đánh giá là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm là hàng giả diễn ra công khai, tổ chức sản xuất với quy mô lớn.

Cựu cục trưởng khai không báo cáo, không đưa tiền cho lãnh đạo bộ Thẩm vấn tại tòa hôm nay, Hội đồng xét xử hỏi cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong "có phải đưa tiền cảm ơn cho lãnh đạo Bộ Y tế, thứ trưởng, bộ trưởng không?". Ông Phong đáp "thưa chủ tọa, không". Ông cũng khẳng định không báo cáo việc thu tiền của doanh nghiệp với lãnh đạo bộ mà chỉ báo cáo những nội dung hoạt động chuyên môn. Trước lời khai trên, chủ tọa hỏi lại một lần nữa "không đưa bất cứ khoản tiền nào cho lãnh đạo bộ?". Ông Phong tiếp tục khẳng định không đưa tiền cho lãnh đạo bộ. Đại diện của Cục An toàn thực phẩm khi được tòa hỏi thì thừa nhận vụ án này "là một bài học rất đau xót và chúng tôi có nhận thấy trách nhiệm".

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn