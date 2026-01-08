Bộ Chính trị: Thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: dangcongsan.vn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các hội

Đáng chú ý, tại kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với tờ trình của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về đề án trên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý Nhà nước. Thủ tướng giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thống nhất thực hiện cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao.

Kết luận cũng giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội.

Rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức, pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của hội.

Giải quyết các vấn đề về nhà đất, tài chính và tài sản của các hội bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đúng mục đích (hoàn thành trong quý 2-2026).

Việc thực hiện phải đảm bảo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác vận động quần chúng, tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội vì mục tiêu phát nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Cùng với đó, tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kết luận cũng giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan có liên quan tham mưu Bộ Chính trị tổng kết chỉ thị 17/2012 về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan liên quan thống nhất phương án sắp xếp tổ chức Đảng tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức sau khi sắp xếp các tổ chức hội.

Tham mưu trình Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương ban hành kèm theo Quyết định 118 của Ban Bí thư, hoàn thành trong quý 2 này.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Đại hội XIV.

Kết luận giao Ban Tổ chức Trung ương được giao sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm độ tuổi phù hợp của cán bộ giữ chức danh chủ tịch hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng đồng bộ với việc sắp xếp các hội theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan.

Với các cấp ủy địa phương, kết luận yêu cầu căn cứ nhu cầu, đặc điểm, tình hình thực tiễn để quyết định danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn; ưu tiên các hội trong danh sách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương 1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 2. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. 3. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 4. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 5. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 6. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 7. Hội Nhà báo Việt Nam. 8. Hội Nhà văn Việt Nam. 9. Hội Luật gia Việt Nam. 10. Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 11. Hội Người cao tuổi Việt Nam. 12. Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. 13. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam. 14. Hội Khuyến học Việt Nam. 15. Hội Người mù Việt Nam. 16. Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam. 17. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. 18. Hội Đông y Việt Nam. 19. Tổng hội Y học Việt Nam. 20. Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 21. Hội Mỹ thuật Việt Nam. 22. Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. 23. Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 24. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. 25. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. 26. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. 27. Hội Điện ảnh Việt Nam. 28. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam. 29. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ