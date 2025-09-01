Nghệ An: Quốc lộ 48 tạm thông tuyến qua điểm sạt lở tại bản Na Lướm

Tuyến đường quốc lộ 48 được thông tuyến 1 làn trong chiều ngày 31/8, đảm bảo các loại phương tiện ô tô qua điểm sạt lở đi được 1 làn. Ảnh: TTXVN phát

Sau nhiều giờ giao thông bị tê liệt, khi tuyến đường được thông tuyến đã mang lại niềm vui, phấn khởi cho người dân khi họ qua lại điểm sạt này đã được thuận lợi, an toàn hơn. Nhất là việc người dân đi chơi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không còn bị gián đoạn.

Trước đó, trong tối ngày 30/8, tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua bản Na Lướm (xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An) đã bị sạt lở đất đá, cây rừng từ vách núi ta-luy dương với khối lượng hàng ngàn m3, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng, tê liệt tuyến đường giao thông huyết mạch này.

Trong sáng ngày 31/8, Hạt quản lý giao thông đường bộ Đồng Văn đã huy động nhân lực, máy móc tập trung san ủi đất đá, cây rừng nhằm nỗ lực giải phóng mặt đường trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho người dân và các loại phương tiện lưu thông.

Theo chính quyền địa phương xã Thông Thụ và đại diện Hạt quản lý giao thông đường bộ Đồng Văn, do khối lượng đất, đá và cây rừng đổ xuống quá lớn nên lực lượng chức năng chỉ mới san gạt được một lối đi nhỏ giữa tuyến quốc lộ, đảm bảo việc thông tuyến 1 làn đường. Các loại ô tô đi qua điểm sạt lở phải chờ đợi lần lượt ở hai điểm đầu. Lượng đất đá hai bên đường tại điểm sạt lở vẫn còn tồn dư khá nhiều, cao hơn đầu người trên suốt chiều dài hàng chục mét. Nếu xảy ra mưa lớn kéo dài thì nguy cơ đất đá tràn xuống lòng đường gây khó khăn, thậm chí là chia cắt giao thông rất dễ xảy ra. Hạt quản lý giao thông đường bộ Đồng Văn (đơn vị quản lý tuyến đường) sẽ túc trực phương tiện, máy móc để khi có sự cố xảy ra sẽ tiến hành san gạt kịp thời, đảm bảo giao thông qua điểm sạt lở được thông suốt.

Thông tin từ chính quyền địa phương xã Bình Chuẩn (tỉnh Nghệ An), điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 48C tại dốc Pù Huột (thuộc bản Tổng, xã Bình Chuẩn) xảy ra vào đêm 30/8 gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại cũng đã được xử lý vào trưa ngày 31/8.

Điểm sạt lở ta-luy dương xảy ra trên Quốc lộ 7 tại bản Pủng (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vào tối 30/8 gây tắc đường cục bộ cũng đã được xử lý xong trong trưa ngày 31/8.

Tác giả: Bích Huệ - Xuân Tiến

Nguồn tin: Báo Tin tức