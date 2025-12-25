Một trường đại học bỏ xét tuyển khối A, A1, C

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học - Ảnh: N.T.

Sáng 25-12, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM công bố phương thức xét tuyển đại học năm 2026. Đáng chú ý là nhiều khối xét tuyển truyền thống bị loại bỏ, tăng tổ hợp xét tuyển mới.

Theo đó, ba tổ hợp toán - lý - hóa (khối A), văn - sử - địa (khối C) và toán - lý - tiếng Anh (khối A1) không còn trong tổ hợp xét tuyển năm 2026 của trường.

Thay vào đó là các tổ hợp mới như toán - văn - lịch sử, toán - văn - địa lý, toán - văn - vật lý. Có 19 ngành đào tạo có sự thay đổi này.

Năm 2024, 19 ngành tuyển sinh 4 tổ hợp, trong đó có khối A và C. Theo kế hoạch năm nay, 5 ngành khác sẽ chịu tác động khi trường bỏ xét tuyển khối A, A1.

Điểm mới khác trong tuyển sinh năm 2026 của trường là việc tổ chức thi và xét tuyển kết quả V-SAT với hai đợt thi V-SAT vào ngày 12-4 và 10-5.

Năm 2026, trường xét tuyển theo 5 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét tuyển học bạ THPT theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, và kết quả kỳ thi V-SAT.

Nhận đăng ký xét học bổng sớm trước 31-5 Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhận đăng ký xét học bổng tuyển sinh sớm theo điểm học kỳ 1 lớp 12 trước ngày 31-5. Căn cứ vào kết quả học kỳ 1 các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng vào ngành học, thí sinh đạt điều kiện về điểm được đăng ký xét học bổng sớm. Năm nay, trường tiếp tục mở rộng chính sách học bổng tuyển sinh gồm các mức 25%, 50% và 100%, căn cứ vào mức điểm tuyển sinh và điều kiện về tiếng Anh. Thí sinh đạt chứng chỉ IELTS khi tham gia xét tuyển vào trường và trúng tuyển theo quy định sẽ nhận các mức học bổng tương ứng. Trong đó thí sinh đạt IELTS 5.5 trở lên có cơ hội nhận học bổng các mức nói trên.

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: tuoitre.vn