Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc trên nhiều tuyến đường miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An

Điểm sạt lở Quốc lộ 48 bản Na Lướm, xã Thông Thụ. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 31/8, bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn xã mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm. Đến thời điểm hiện tại do mưa lớn kéo dài nên mực nước trên khe, suối đang tiếp tục dâng cao, một số tuyến đường, nhà dân bị ngập, sạt lở.

Để đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện, các hạt quản lý giao thông đường bộ cùng các chính quyền địa phương đang tập trung nhân lực, máy móc san ủi đất đá, cây rừng nhằm giải phóng mặt đường tại các điểm sạt lở.

"Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 9 bản trong xã bị sạt trượt, giao thông đi lại khó khăn. Ngay trong sáng nay, xã cùng với các lực lượng chức năng huy động xe xúc tiến hành vẹt đất bùn tạo nên đường nhỏ để người dân có thể di chuyển đi bộ hoặc xe máy. Tuy nhiên, mưa vẫn đang tiếp tục theo từng cơn cộng với nền đất ướt, nhão khối lượng đất, đá và cây rừng đổ xuống số lượng lớn nên việc khắc phục đường giao thông liên bản, liên xã gặp rất nhiều khó khăn", bà Hoài thông tin.

Tại Quốc lộ 48C, trong đêm 30/8 đã xảy ra điểm sạt lở trên dốc Pù Huột (nằm giáp ranh giữa hai xã Bình Chuẩn và Nga My (tỉnh Nghệ An), có độ dốc 10%. Điểm sạt lở thuộc bản Tông, xã Bình Chuẩn xảy ra khiến tình hình giao thông qua lại của các loại phương tiện gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên Quốc lộ 7 huyết mạch thông thương lên cửa khẩu Nậm Cắn, tối 30/8 cũng xảy ra sạt lở ta-luy dương gây tắc đường tại địa phận bản Pủng, xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) làm giao thông bị tê liệt nhiều giờ đồng hồ.

Sạt lở trên tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương (xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An) gây khó khăn cho các loại phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Tam Quang, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến hiện tượng sạt lở gia tăng tại khu vực cầu treo bản Đình Phong bắc qua sông Lam, đặc biệt là phần mố cầu (phía bên bản Đình Phong) bị sạt lở gần hết làn đường; ta-luy âm mố cầu và đường dẫn lên cầu đã bị sạt lở xuống sông. Hiện nay, người và phương tiện không thể qua lại được.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, UBND xã Tam Quang đã quyết định tạm thời cấm người và phương tiện qua lại; yêu cầu các phòng chuyên môn của UBND xã; Công an xã, các cơ quan có liên quan, Ban quản lý các bản Đình Phong và bản Đình Tiến tiếp tục tổ chức lực lượng rào chắn 2 điểm đầu cầu không cho người và phương tiện đi qua trên cầu; đặt biển cảnh báo cho nhân dân biết và chấp hành các quy định; phân công lực lượng tổ an ninh của bản tăng cường tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp cổ tỉnh vì phạm không chấp hành; Khẩn trương kiểm tra lại hiện trạng cầu và báo cáo cập nhật mức độ sụt lở; tham mưu cho UBND xã xây dựng báo cáo tình trạng sạt lở cầu treo gửi về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để có hướng chỉ đạo.

Ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, hiện tại Công an xã Tam Quang đã phối hợp, chỉ đạo với lực lượng tổ an ninh của 2 bản Đình Phong, Đình Tiến tăng cường tuần tra, canh gác không cho người và phương tiện đi qua cầu Đình Phong với bất cứ lý do gì, để đảm bảo an toàn cho tỉnh mạng và tài sản của nhân dân.

Cầu treo Đình Phong bắc qua sông Lam, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối bản Đình Phong sang các bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng và xã Yên Hòa (theo Quốc lộ 48C) đi xã Tam Đình. Cầu bị sạt lở, sập mố cầu ảnh hưởng trực tiếp đến gần 300 hộ dân. Người dân ở các bản bị ảnh hưởng buộc phải di chuyển theo lộ trình đi vòng qua địa phận Khe Bố để sang xã Tam Đình (cũ). Tuy nhiên, tuyến đường vòng này xa hơn từ 15 - 25 km, khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn.

Điều đáng lo lắng nhất là năm học mới sắp khai giảng, trong khi mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ sạt lở thêm. Chính quyền xã Tam Quang cho biết, trước mắt địa phương sẽ phối hợp các ngành chức năng để đánh giá mức độ hư hỏng, lên phương án khắc phục. Trong khi chờ cầu được sửa chữa, giải pháp của địa phương là xin chủ trương lập bến đò tạm, nhằm đảm bảo việc đi lại cho nhân dân.

Theo ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, hiện nay, chính quyền xã đang phải phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mực nước tại các khe, suối, điểm cầu tràn, và các khu vực xung yếu thuộc tuyến Quốc lộ 7A, các bản, đặc biệt là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét; tổ chức cắm biển báo, lập chốt kiểm soát tạm thời không cho người và phương tiện qua lại tại 3 điểm cầu tràn ngập sâu (các bản: Khổi, Xoóng Con, Xốp Nặm); thông báo trên loa truyền thanh, các nhóm cộng đồng dân cư để người dân nắm bắt tình hình và chủ động ứng phó. UBND xã Tam Thái cũng đã chỉ đạo các bản huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và hội viên các tổ chức, đoàn thể phối hợp hỗ trợ 20 hộ dân di dời đến nơi an toàn, và khơi thông đất, cát tràn vào nhà cho hộ bị sạt lở taluy dương sau nhà.

Tương tự xã Tam Thái, các xã Lượng Minh, Tam Quang… cũng bị mưa to gây sạt lở nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, 4 bản vùng trong của xã gồm: bản Đửa, Minh Thành, Minh Tiến, Chằm Puông đang bị sạt lở nghiêm trọng, một số tuyến đường bị chia cắt. Hiện nay, xã đang di dời 12 hộ dân do sạt lở.

Đêm 30/8, Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động 20 hộ với 75 khẩu tại bản Xốp Nậm đến nơi tạm trú an toàn phòng tránh sạt lở...

Tác giả: Bích Huệ - Xuân Tiến

Nguồn tin: baotintuc.vn