Vợ Đoàn Văn Hậu giữa loạt ồn ào

Mai Hà Trang (áo hồng) lên tiếng bênh vực bạn thân Hải My (áo xanh) trên mạng xã hội. Ảnh: @mh_trang.

Sự việc bắt đầu từ một lần giao lưu với người theo dõi trên trang cá nhân mới đây của Doãn Hải My, khi cô xác nhận thông tin trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội (HLU).

Cụ thể, trong tính năng hỏi - đáp trên Instagram, nàng WAG sinh năm 2001 nhận được câu hỏi: "Có phải chị đỗ thạc sĩ HLU không ạ?". Hải My đáp: "Ô sao bác biết hay vậy".

Tuy nhiên, dưới một video nói về Hải My trên mạng xã hội sau đó, xuất hiện một bình luận cho rằng bà xã Văn Hậu "tự hỏi, tự trả lời" vụ học thạc sĩ và gắn mác cô là "pick me girl" (cụm từ chỉ những cô gái luôn cố tỏ ra bản thân khác biệt, nổi bật hơn so với các cô gái xung quanh nhằm thu hút sự chú ý, đặc biệt của phái nam).

Doãn Hải My tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2023. Ảnh: @doanvanhau_1904/Instagram.

Bình luận này nhận được hàng nghìn lượt thích, đồng thời gây nên nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng ý kiến của chủ nhân bình luận chỉ là suy diễn một cách tiêu cực, không có bằng chứng.

Mai Hà Trang, bà xã cầu thủ Hà Đức Chinh, cũng phản hồi bình luận này và bức xúc khi người bạn thân Hải My trở thành tâm điểm bàn luận tiêu cực: "Chơi với em ấy mấy năm nay chưa thấy pick me girl chỗ nào, toàn mấy người tự nghĩ ra xong gán là pick me girl".

Bên cạnh đó, một tài khoản cũng đứng ra nhận mình là người đã gửi câu hỏi cho Doãn Hải My và lên tiếng chỉ trích những dân mạng đồn đoán không hay về nàng WAG Hà Nội.

Cùng với Ngô Tố Uyên (vợ cầu thủ Thành Chung) và diễn viên Bảo Hân, Doãn Hải My, Mai Hà Trang là nhóm bạn thân thiết nổi tiếng. Cả ba gia đình thường xuyên cùng nhau tụ tập ăn uống, đi chơi. Thậm chí, dân tình từng soi ra Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên đều để ảnh chụp chung của nhóm trong ốp điện thoại.

Bởi vậy, nhiều dân mạng cho rằng việc Mai Hà Trang bức xúc khi bạn thân mình bị tấn công trên mạng là điều dễ hiểu. Trong khi đó, Doãn Hải My chưa lên tiếng về bình luận hay các ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Doãn Hải My vẫn cập nhật story Instagram liên quan đến công việc và hình ảnh gia đình đi chơi Giáng sinh.

Trước đó, Doãn Hải My bất ngờ vướng vào loạt tin đồn to tiếng với Đoàn Văn Hậu và mẹ chồng trong chuyến du lịch Sa Pa. Sau đó, nàng WAG nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng đi Sa Pa cùng gia đình chồng. Cách phản hồi tinh tế nhất của cô nhận được nhiều sự ủng hộ.

Doãn Hải My (sinh năm 2001) là nàng WAG nổi tiếng khi từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Luật Hà Nội năm 2023, cô tập trung vào công việc kinh doanh riêng, làm KOL và chăm sóc gia đình.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn