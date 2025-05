Nghệ An: Quê Bác đón hàng vạn du khách về thăm dịp lễ 30/4- 1/5

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng vạn du khách về thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và trải qua những năm tháng ấu thơ.

Du khách đã tìm về quê nội Kim Liên và quê ngoại Hoàng Trù để dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân, tỏ lòng biết ơn đến vị cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.

Tụ hội về quê Bác trong dịp nghỉ lễ, mỗi người dân không chỉ tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân đến vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, mà còn hiểu hơn về đức tính giản dị, về tuổi thơ và quê hương của Người.

Du khách được nghe kể về tuổi thơ và quê hương của Bác.

Em Nguyễn Lại Huyền My, sinh viên quê Hà Nam, chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ dài ngày nên em quyết định vào Nghệ An thăm quê Bác. Tại đây, em được nghe các chị hướng dẫn viên nói về gia cảnh, gia đình Bác, về tuổi thơ của Bác,… Qua những câu chuyện đó, em hiểu hơn về tinh thần cách mạng cao cả, nghị lực vươn lên mạnh mẽ từ những khó khăn, gian khổ của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Điều này đã truyền cảm xúc cho thế hệ trẻ như chúng em, tự nhắc nhở mình luôn phải cố gắng, có những việc làm cụ thể để thể hiện tình yêu quê hương, cố gắng học tập và làm theo Bác, nỗ lực xây dựng quê hương đất nước".

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa về thăm quê Bác và cùng ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này.

Dịp này, Ban Quản lý Khu di tích đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề "50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025". Triển lãm gồm 3 chủ đề: Xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954 - 1969); Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1969 - 1975); Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1975 đến nay).

Theo ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - những ngày lễ này, Khu di tích đã đón hơn 1.400 đoàn khách với hơn 21.000 lượt người. Khu di tích mở cửa thông trưa và kéo dài thêm thời gian buổi chiều để phục vụ du khách chu đáo hơn. Dự kiến, lượng khách sẽ còn tăng mạnh khi tiến tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

