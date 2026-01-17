Nghệ An: Phố phường rực đỏ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã sớm trang trí cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đông đảo du khách về thăm quê Bác trong những ngày đầu năm đã chụp ảnh lưu niệm trong không gian vui tươi, rực rỡ. Ảnh: Mai Liễu