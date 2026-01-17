Nghệ An: Phố phường rực đỏ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Trên nhiều tuyến đường trục chính, tuyến phố trung tâm, khu vực cửa ngõ, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các cụm pano, áp phích tuyên truyền; nhiều khu dân cư, hộ gia đình đã chủ động treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, góp phần tạo cảnh quan trang trọng, khí thế phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Quảng trường Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Mai Liễu
Khắp nơi lan toả không khí vui tươi, phấn khởi, đầy khí thế. Ảnh: Mai Liễu
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã sớm trang trí cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đông đảo du khách về thăm quê Bác trong những ngày đầu năm đã chụp ảnh lưu niệm trong không gian vui tươi, rực rỡ. Ảnh: Mai Liễu
Trên các tuyến đường, vòng xuyến, ngã tư, sắc đỏ phấp phới giữa bầu trời. Ảnh: Mai Liễu
Các cơ quan, đơn vị, phường xã trên địa bàn tỉnh đã sớm treo cờ, pano, áp phích, đảm bảo nội dung tuyên truyền và thẩm mỹ đô thị. Ảnh: Mai Liễu
Không khí rực rỡ trên các tuyến đường, tạo niềm vui và thu hút sự quan tâm của nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ảnh: Mai Liễu
Trụ sở các cơ quan treo băng rôn chào mừng Đại hội Đảng. Ảnh: Mai Liễu
Những hình ảnh nổi bật tại các doanh trại quân đội. Ảnh: Mai Liễu
Tại các khu dân cư, ngõ phố, các hộ dân đã chủ động treo cờ, hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV với niềm tin và kỳ vọng lớn. Ảnh: Mai Liễu
Ở khu vực nông thôn, các đường làng, nhà văn hoá khối xóm, trụ sở các cơ quan, đơn vị đều rợp sắc đỏ tươi vui chào mừng Đại hội. Ảnh: Mai Liễu
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nghệ An nắm bắt tình hình triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thay khung ảnh đại diện rực rỡ để hướng về Đại hội.
Tác giả: Mai Liễu
Nguồn tin: congthuong.vn