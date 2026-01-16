Nghệ An: Thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV

Những ngày đầu xuân, trên khắp các phường, xã trong toàn tỉnh, diện mạo nông thôn và đô thị ngày càng khang trang, rực rỡ. Không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, đó còn là sự kết tinh của niềm tin chính trị, khát vọng vươn lên và tinh thần đồng thuận xã hội, thể hiện rõ nét qua các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng XIV.

Cờ Tổ quốc, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội tại Kim Liên.

Tại xã Kim Liên, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bài bản. Địa phương đã tổ chức treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở các cơ quan, nhà văn hóa và dọc các tuyến đường chính.

Cùng với đó, phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan được phát động rộng khắp, tạo nên diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Những việc làm cụ thể, thiết thực này đã góp phần thể hiện rõ sự đồng thuận, niềm tin và khí thế thi đua của cán bộ, đảng viên và nhân dân Kim Liên hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khu di tích Kim Liên trang trí băng rôn, cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV.

Khí thế Đại hội Đảng XIV hiện hữu sinh động qua từng con phố, đường làng, lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân.

Tại xã Châu Bình, Đảng bộ xã hiện có 25 chi bộ trực thuộc với tổng số 476 đảng viên, trong đó có 223 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Nhằm đưa tinh thần Đại hội XIV lan tỏa sâu rộng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ sở như tuyên truyền miệng, sinh hoạt chi bộ, họp thôn bản, hệ thống truyền thanh, pano, áp phích, khẩu hiệu…, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Ông Lang Văn Hồng, Trưởng Ban Đảng xã Châu Bình cho biết, Đảng bộ xã đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sát với tình hình thực tiễn địa phương.

Việc phân công trách nhiệm, xác định rõ lộ trình thực hiện và tiêu chí đánh giá kết quả được triển khai đồng bộ, tạo cơ sở vững chắc để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đó, xã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững; khuyến khích ứng dụng khoa học – kỹ thuật và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền cơ sở liêm chính, phục vụ nhân dân. Đồng thời, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Xã Lam Thành với thông điệp tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng chung không khí rộn ràng trước thềm Đại hội XIV, xã Lam Thành cũng đồng loạt ra quân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, treo cờ, băng rôn, áp phích tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Trường Thi, Bí thư Đảng ủy xã Lam Thành cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đảng bộ xã đã ban hành Công văn số 118-CV/ĐU, đề nghị UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, làm nổi bật tầm vóc chính trị, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng.

Những thông điệp tuyên truyền không chỉ mang ý nghĩa cổ động trực quan mà còn góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội.

Thông qua đó, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Những thông điệp tuyên truyền không chỉ mang ý nghĩa cổ động trực quan mà còn góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn