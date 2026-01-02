Vì sao Nghệ An hạn chế giao dịch bất động sản cục bộ?

Thời gian qua có rất nhiều người dân tập trung về phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An để tìm mua đất. Ảnh: Văn Dũng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Sở Nông Nghiệp và Môi trường, UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc về việc chưa cho phép chuyển đổi mục đích đất đai; hạn chế giao dịch trong thời gian tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi, giám sát UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc đối với nhiệm vụ trên.

Được biết, địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc là khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào ngày 19/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Vinh Lộc, xã Đông Lộc cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc lập quy hoạch xây dựng và thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Khu vực lập quy hoạch tại địa bàn hai phường xã nói trên với diện tích từ 30 – 45ha.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Xây dựng lập Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực trên, trong đó nghiên cứu mở rộng phạm vi quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ các khu chức năng và kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Việc lập, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và phương án kiến trúc trong tháng 12/2025; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan để bảo đảm khởi công xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh trong Quý I/2026.

Vị trí khu đất nghiên cứu lập quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Sở Xây dựng cùng với UBND hai phường xã nơi lập quy hoạch tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất, quy hoạch hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò đảm bảo quỹ đất phát triển đồng bộ, hiệu quả.

Sở Nông Nghiệp và Môi trường rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực thực hiện dự án theo Nghị quyết 66.3/NĐ – CP/2025 của Chính phủ để đề xuất phương án xử lý (kể cả phương án điều chỉnh sử dụng đất).

Theo ghi nhận của Nhadautu.vn, hiện nay giá đất tại khu vực dự kiến triển khai dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An đang “nhảy múa” nhất là khu vực quanh Đại lộ Vinh - Cửa Lò, tạo nên những "cơn sốt" đất cục bộ.

Lãnh đạo phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cũng đã khuyến cáo người dân nên mua bán, giao dịch tại những thửa đất có đầy đủ thủ tục pháp lý, tránh những tranh chấp không đáng có.

