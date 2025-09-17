Nghệ An: Phát hiện, tạm giữ 3 tấn đường cát nhập lậu

Lô hàng hóa vi phạm bị tạm giữ

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, Đội QLTT số 11 đã tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu CHENGLONG mang biển kiểm soát 29H-565.28, do ông Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1990, cư trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có cất giấu 60 bao đường cát trắng hiệu KORACH SUGAR xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao, với tổng khối lượng 3 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Đội QLTT số 11 đã lập biên bản, tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đường cát là một trong những mặt hàng thiết yếu, thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng để nhập lậu, trốn thuế và tuồn vào thị trường nội địa nhằm thu lợi bất chính. Việc buôn bán, lưu thông đường nhập lậu không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và kinh doanh đường trong nước.

Đại diện Đội QLTT số 11 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào nhóm hàng thực phẩm và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đang có nguy cơ gia tăng trên địa bàn.

Song song với đó, lực lượng QLTT Nghệ An cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa, kiên quyết nói không với các sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Theo Chi cục QLTT Nghệ An, những tháng gần đây, tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng kém chất lượng có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm. Trước thực tế đó, các Đội QLTT trên địa bàn đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra thường xuyên cũng như đột xuất, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Việc phát hiện, tạm giữ 3 tấn đường cát nhập lậu vừa qua không chỉ thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng QLTT trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, ổn định thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.

Tác giả: Nguyễn Kiên (T/h)

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn