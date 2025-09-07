Nghệ An: Phát hiện động vật quý hiếm, người dân giao nộp cho kiểm lâm

Ngày 7/9, Hạt Kiểm lâm Yên Thành (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ trong tình trạng khỏe mạnh từ anh Nguyễn Văn Sửu (trú xóm Tây Hồ, xã Giai Lạc).

Sau khi tiếp nhận, kiểm lâm đã chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể này và sẽ thả về tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Gia đình anh Nguyễn Văn Sửu (áo đen) trú xóm Tây Hồ, xã Giai Lạc (Nghệ An) trao cá thể cu li quý hiếm cho cơ quan kiểm lâm. Ảnh: NS

Trước đó, chiều 6/9, khi đang làm vườn, anh Sửu phát hiện một con cu li nhỏ. Nhận thấy đây là loài động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, anh đã chủ động liên hệ và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm tại trụ sở Công an xã Giai Lạc.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Yên Thành đánh giá cao hành động kịp thời của anh Sửu, coi đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Cu li có tên khoa học Nycticebus pygmaeus thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: VS

Theo các nhà chuyên môn, cu li (tên khoa học Nycticebus pygmaeus) là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài này thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, được bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước CITES, đồng thời nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam và Thế giới ở mức rất nguy cấp (EN).

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn