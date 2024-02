Nghệ An: Phát hiện cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép

Trong tỉnh

Ngày 08/02/2024, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh khí N2O (bóng cười), gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.