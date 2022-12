Nghệ An: Phát hiện 19 em học sinh tự sản xuất pháo nổ

Liên tiếp bắt nhiều trường hợp học sinh chế tạo pháo

Ngày 26/12, Công an xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 15 – 24/12, công an xã này đã liên tiếp phát hiện 19 em học sinh, chủ yếu là học sinh cấp 2 trên địa bàn có hành vi tàng trữ, sản xuất pháo nổ. Đơn vị đã thu giữ 9 kg pháo nổ thành phẩm, 4 kg các vật liệu để sản xuất pháo.

Qua khai thác, các em khai nhận đã lên mạng tìm hiểu cách chế tạo pháo nổ… sau đó đặt mua các loại hóa chất riêng biệt như Lưu Huỳnh, Kaliclorat… rồi về pha trộn thành thuốc pháo. Tiếp đó, các em mua thêm các phụ kiện thông thường khác như keo dán, bột cưa, sử dụng giấy để cuốn hoặc chế các ống nhựa PVC rồi lợi dụng việc ở nhà một mình hoặc ở phòng riêng để giấu cha mẹ chế tạo, sản xuất pháo ngay tại nhà.

Hai học sinh viết bản tường trình trong vụ tự chế pháo nổ. Ảnh Công an Nghệ An.

Ngoài ra, vào đêm 12/12, Công an xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn cũng phát hiện 2 đối tượng cùng sinh năm 2009 là L.T.A. và H.T.A. là học sinh lớp 8, có hành vi sản xuất pháo nổ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 8 kg nguyên liệu để làm pháo, bao gồm vỏ pháo được quấn bằng giấy vở học sinh, bột lưu huỳnh, dây cháy chậm, bột than đá, túi gói thực phẩm và 7 quả pháo đã thành phẩm.

Qua lời khai, L.T.A và H.T.A. cho biết đã mua các nguyên liệu trên mạng rồi học cách tự chế thành pháo nổ, sau khi chế tạo thành công đã nổ thử 4 quả. Sau sự việc nói trên, Công an xã Nghĩa Thọ đã tịch thu toàn bộ tang vật, đồng thời làm việc với phụ huynh, nhà trường để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ của vụ tự chế pháo nổ. Ảnh Công an Nghệ An.

Mối nguy hiểm khôn lường

Gần đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ, nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Điều đáng nói là hiện nay đã có rất nhiều vụ việc các em học sinh, thanh, thiếu niên tự tìm hiểu, chế tạo pháo trái phép thông qua các trang web trên mạng xã hội. Đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công văn về việc triển khai các giải pháp phòng chống các hành vi vi phạm về pháo của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, những năm qua, ngành Giáo dục cũng rất quan tâm đến việc tuyên truyền, phòng, chống pháo nổ trong học đường.

Cơ quan Công an cũng đã phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền về phòng, chống pháo nổ và ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ song trên thực tế, các vụ việc học sinh liên quan đến pháo nổ vẫn xảy ra.

Có những vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời, nhưng cũng có những vụ việc đã để lại hậu quả thương tâm. Trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết, Sở sẽ chỉ đạo các phòng và nhà trường tăng cường tuyên truyền để học sinh hiểu rõ những tác hại của pháo, nhất là việc tự chế tạo pháo sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

