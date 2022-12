Nghệ An: Tạm đình chỉ 45 cơ sở karaoke, bar, vũ trường

Theo đó, sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành 4 văn bản để chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, phối hợp thực hiện quyết liệt đợt cao điểm.

Lực lượng Công an Nghệ An kiểm tra cơ sở karaoke ở TP Vinh (Ảnh C.A).

Ngày 19/10/2022, Công an tỉnh đã chủ động tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt đến 100% lãnh đạo, chỉ huy, CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Trưởng Công an cấp xã về nội dung, tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và của Công an tỉnh để chỉ đạo thống nhất trong triển khai thực hiện cao điểm. Qua đó, Công an các huyện, thành, thị đã tham mưu 21/21 UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn. Đồng thời, 100% Công an cấp xã đã tham mưu UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng rà soát, kiểm tra theo quy định.

Từ ngày 1/12/2022 đến ngày 14/12/2022, 5 Đoàn kiểm tra theo kế hoạch 318 đã tiến hành kiểm tra đối với 21/21 Công an các huyện, thành phố, thị xã, 42 UBND xã, phường, thị trấn, 9 Đội PCCC&CNCH khu vực thuộc Phòng PC07 và tiến hành kiểm tra đột xuất 65 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, đã kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai đợt cao điểm của Công an các đơn vị, địa phương và UBND cấp xã, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tồn tại, vi phạm quy định về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh. Đã tiến hành lập 9 biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm đình chỉ đối với 45 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường không đảm bảo an toàn.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 28.625/28.362 lượt cơ sở. Trong đó, xử phạt 287 trường hợp, đình chỉ 5 trường hợp (trong đó có 3 cơ sở karaoke, bar); Tạm đình chỉ 206 trường hợp, trong đó có 45 cơ sở karaoke, bar, vũ trường.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: cand.com.vn