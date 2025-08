Lãnh đạo tỉnh Nghệ An gặp mặt, chúc mừng 06 em học sinh đạt huy chương trong các kỳ thi Olympic Quốc tế năm học 2024 – 2025

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; Bùi Đình Long – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Thái Văn Thành – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Tập thể Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm Trường THPT Phan Bội Châu, đại diện ban liên lạc Cựu học sinh, 6 em học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic Quốc tế và các học sinh trong trường cùng tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng những thành tích các em đã đạt được và động viên các em tiếp tục cố gắng hơn nữa, đưa nhiều thành tích xuất sắc về cho tỉnh nhà

Các đại biểu tham dự lễ gặp mặt, chúc mừng

Mùa thi khu vực, Quốc tế của năm học 2024-2025 đã khép lại trong những thành quả đáng tự hào của Giáo dục Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Trường THPT chuyên Phan Bội Châu lại tiếp tục ghi tên vào bảng vàng thành tích, khẳng định chất lượng của một trường chuyên top đầu cả nước với 06 em học sinh của Trường đã giành Huy chương tại các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực.

Cụ thể, em Võ Trọng Khải đoạt Huy chương Vàng (xếp hạng 8 quốc tế) tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế tại Australia; em Nguyễn Ngô Đức đoạt Huy chương Vàng (xếp thứ 9 Quốc tế) tại Kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev tại Brazil; em Nguyễn Thế Quân đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế tại Cộng hòa Pháp và đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á (xếp thứ 2 Olympic Vật lý Quốc tế và xếp thứ 3 Olympic Vật lý Châu Á); em Phan Quang Triết đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á tại Ả rập Xê ut; em Trần Nguyên Khải đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi OlympicVật lý Châu Âu tại Bugaria; em Lưu Lê Thục Nhiên đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tiếng Nga Quốc tế tại Liên bang Nga.

Em Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3 đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á, Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2025 đại diện cho học sinh đoạt giải báo cáo hành trình các em đi đến vinh quang, đồng thời bày tỏ cảm ơn những thầy, cô đã đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục đỉnh cao

Thầy giáo Phan Văn Thái đồng hành cùng các em thí sinh trong Cuộc thi Olympic Toán học năm 2025 tại Australia đại diện cho đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi khu vực, Quốc tế chia sẻ về hành trình của các đội tuyển thời gian qua

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, trong năm học 2024 - 2025, đặc biệt là trong thời gian vừa qua, Nghệ An liên tiếp nhận tin vui từ ngành Giáo dục và đào tạo. Về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu các địa phương có chất lượng giáo dục cao với điểm trung bình nhiều môn thi nằm trong tốp 10 (như Văn, Sử, Địa, Hoá, Lý, tiếng Anh, Tin học...), đây là nền tảng cơ bản để phát triển giáo dục mũi nhọn.

Tại các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực càng làm nức lòng các bạn học sinh, các thế hệ Nhà giáo và người dân xứ Nghệ với 07 giải thưởng. Đây là một trong những năm học, ngành Giáo dục và Đào tạo và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu “gặt hái mùa bội thu”, có nhiều học sinh dự thi đạt huy chương và góp phần đưa đoàn Việt Nam đứng ở top đầu thế giới trên đấu trường Quốc tế, khu vực; số học sinh dự thi bao gồm nhiều môn học khác nhau: Toán, Lý, Hóa, tiếng Nga thể hiện sự phát triển đồng đều và toàn diện.

“Những thành tích của các em tiếp tục khẳng định vị thế của vùng đất Nghệ An hiếu học nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Các em đã tiếp nối xứng đáng truyền thống hiếu học của quê hương, truyền thống vẻ vang của mái trường mang tên Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, xứng đáng với tình yêu và sự kì vọng của Đảng bộ và Nhân dân. Những tấm huy chương quý giá các em đạt được là niềm tự hào không chỉ của các em và gia đình, của Nhà trường, của ngành Giáo dục và Đào tạo mà còn là niềm vui lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, đây là sự nỗ lực cố gắng vươn lên khẳng định mình, “Sánh vai với các cường quốc 5 châu” của sự nghiệp giáo dục tỉnh Nghệ An, của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là món quà thay lời tri ân dành tặng những bậc phụ huynh đã hết lòng, hết sức chăm lo cho các em, tri ân những người thầy, người cô tận tâm, tận lực vì học sinh... Đồng thời, khẳng định và gửi tới sự cam kết của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành sẽ luôn quan tâm, giành những điều tốt đẹp nhất cho ngành giáo dục, cho sự nghiệp trồng người để nhiều tài năng Nghệ An tiếp tục vươn cao và tỏa sáng”. – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Thành tích các em đạt được hôm nay là tiền đề cho những bước tiếp theo dài hơn trên hành trình phía trước. Chủ tịch UBND tỉnh mong các em sẽ không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực hết mình thực hiện những ước mơ lớn hơn, sống có lý tưởng cao đẹp, nhân ái, trở thành những công dân tiêu biểu trong hội nhập Quốc tế và phát triển của quê hương, đất nước. Những thành tích của các em sẽ tiếp tục truyền lửa cho tinh thần hiếu học, cổ vũ phong trào thi đua học tập, rèn luyện; tiếp thêm động lực để các thế hệ học sinh Nghệ An phấn đấu vươn lên, bước tiếp chặng đường tri thức đầy gian nan và vinh quang phía trước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong mỗi thầy cô giáo, bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy tiên tiến, mẫu mực và tiên phong, cần phải tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao để có tầm tri thức sâu rộng và tấm lòng bao dung cho sự mọi khác biệt, khéo léo để dẫn dắt, nâng đỡ các thế hệ học sinh tiếp bước vươn lên và đạt nhiều thành tích hơn nữa trên con đường học tập.

Chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đưa Nghệ An hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao phần thưởng và tặng hoa chúc mừng các em

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà và hoa cho các thầy cô giáo đồng hành cùng các em thí sinh trong các cuộc thi

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thanh Hiền tặng quà và hoa cho các thầy cô giáo và các em học sinh

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn