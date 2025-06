Nghệ An: Phát hiện 01 hộ kinh doanh thực hiện hành vi giả tem, nhãn, bao bì hàng hóa

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về triển khai cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Ngày 03/6/2025, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đặng Thị Lợi có địa chỉ tại xóm Trung Thành, phường Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện Hộ kinh doanh Đặng Thị Lợi đang kinh doanh gạo nếp do nước ngoài sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài những không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, Hộ kinh doanh Đặng Thị Lợi đang sử dụng 01 máy ép nhiệt YAMAFUJI để đóng các sản phẩm gạo nếp từ bao 50kg thành các bao bì nhỏ có khối lượng 01 kg và 05 kg. Số lượng hàng đã được đóng thành phẩm gồm 1.400 gói gạo nếp các loại có khối lượng 01 kg/gói. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện số lượng lớn bao bì gồm 22.000 loại 01 kg/bao và 150 vỏ bao loại 05 kg/bao, trên các bao bì đều có chữ nước ngoài.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, Bà Đặng Thị Lợi chủ hộ kinh doanh đã cung cấp cho Đoàn kiểm tra một tờ khai hàng nhập khẩu có thông tin người nhập khẩu Đặng Thị Lợi, địa chỉ xóm Trung Thành, phường Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Loại hàng là gạo nếp Lào 10% tấm, đã xát toàn bộ (hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao) hàng mới 100%. Hộ kinh doanh Đặng Thị Lợi đang đóng gói thực phẩm (gạo nếp) có dấu hiệu giả tem, nhãn, bao bì hàng hóa quy định tại điểm e, khoản 7, Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 3 đã chuyển giao toàn bộ tang vật nói trên và hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bùi Văn Chung

Nguồn tin: dms.gov.vn