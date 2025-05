Nghệ An: Phát hiện và xử lý gần 150 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về triển khai cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Chiều ngày 29/5/2025, Đội QLTT số 8 phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại thôn Giang Nam, xã Mai Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do ông N Đ D làm chủ.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở đang kinh doanh 145 kg chân gà đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Đội QLTT số 8 đã xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng, đồng thời buộc hộ kinh doanh tiêu huỷ số hàng vi phạm với tổng giá trị gần 23 triệu đồng.

Hình ảnh kiểm tra tại cơ sở

Hình ảnh tiêu hủy số hàng vi phạm

Thời gian tới, Đội QLTT số 8 tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chú trọng kiểm tra, kiểm soát về hàng vi phạm ATTP, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Tác giả: Lê Văn Dũng

Nguồn tin: dms.gov.vn