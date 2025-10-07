Nghệ An: Nước sông Con rút, người dân không mặn mà thu hoạch lúa bị ngập trong bùn đất

Sau khi nước sông Con rút, người dân ở các xã ven sông như Nghĩa Đồng, Tân Phú, Tân Kỳ..., tỉnh Nghệ An bắt tay vào việc dọn dẹp bùn đất, sửa sang nhà cửa, vườn tược. Dọc con sông, những cánh đồng lúa không kịp thu hoạch đã ngả một màu vàng sẫm bùn, cây lúa bị xô ngã nằm rạp xuống đất.

Bà Trần Thị Lan, trú xóm Hồng Sơn, xã Nghĩa Đồng cho biết, gia đình bà có 10 sào lúa nằm rải rác ở các cánh đồng của các xóm. Phần lớn ruộng lúa bị đổ ngã, ngập trong nước. Giờ lúa bị bùn đất bám vào hạt, chết thối rất nhiều. "Lúa gặt đem về cũng chỉ để cho gà vịt ăn, công máy cày, thuê người cấy, phân đạm, làm cỏ, chăm sóc giờ không có gì để thu hoạch. Thấy chán nản lắm, bỏ lúa ngoài đồng thì tiếc nuối công chăm, công làm", bà Lan buồn bã nói.

Thực tế trên các cánh đồng dọc sông Con, diện tích lúa chưa được thu hoạch rất nhiều. Các cánh đồng này do ngập chìm trong nước nhiều nên cây lúa có màu vàng, gốc lúa bắt đầu thối, đất bùn bám vào vào. Có những ruộng lúa đổ ngã rạp xuống mặt đất, người dân không mặn mà để thu hoạch đem về nhà.

Trên cánh đồng xóm Viên Thái, xã Tân Phú, chị Phạm Thị Lê nhìn 3 sào ruộng lúa nhà mình bị đổ ngã, bùn đất bám vào cây lúa mà xót xa. Do nước dâng lên cao, nhanh nên gia đình không kịp thu hoạch, sau mấy ngày chìm trong nước thì lúa bị thối cây, thối hạt. Gặt về cũng chỉ cho gà vịt ăn, để ở ngoài ruộng thì nhìn thấy xót công chăm công trồng. Gia đình chị cho những người trong xóm, ai muốn gặt đem về thì gặt, để kịp dọn ruộng chuẩn bị cho vụ cày cấy mới.

Theo Báo cáo nhanh số 17/BC-BCH của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 14h ngày 4/10, thiệt hại về sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp như sau: Diện tích lúa thiệt hại: 4.825ha. Diện tích rau màu bị thiệt hại: 8.121ha. Diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại: 7.810ha. Diện tích cây trồng hàng năm bị thiệt hại: 6.747ha. Diện tích cây ăn quả tập trung: 1.683ha. Diện tích rừng hiện có bị thiệt hại: 48.061ha. Cây xanh bị gãy, đổ: 71.314 cây. Hoa cây cảnh: 500 cây. Muối bị hư hỏng: 1.480 tấn. Nước mắm bị hư hỏng: 75 tấn.

Tac giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn