Nghệ An khẩn trương rà soát nhà sập, trôi, hư hỏng nặng do bão lũ

Công tác khắc phục đang được chính quyền tỉnh Nghệ An cùng nhân dân địa phương phường Cửa Lò khẩn trương triển khai do bão số 10 gây ra. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Theo đó, các xã, phường khẩn trương rà soát, đánh giá và thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, tập trung vào nhà ở nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các hộ có người chết, mất tích; nhà sập, trôi hoặc hư hỏng nặng; hộ nghèo; gia đình có công với cách mạng có nhà bị tốc mái. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trung ương, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm để hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến các hộ bị thiệt hại, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ quá trình phải đảm bảo công khai, minh bạch, chống trục lợi, tham nhũng và tiêu cực.

Cùng với đó, chính quyền địa phương chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị và các lực lượng liên quan khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó tập trung hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng và bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân mất nhà do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục và y tế bị tốc mái, hư hỏng; khẩn trương xử lý, dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường sá để đảm bảo giao thông sớm trở lại bình thường; khôi phục sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bị thiệt hại, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp đến người dân thuộc đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành việc hỗ trợ các gia đình có người chết hoặc mất tích trong thời gian sớm nhất.

Các cơ quan chức năng cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều"; huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và làm đảo lộn đời sống của nhân dân. Mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc kịp thời của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả, tuy nhiên, đến nay việc sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tính đến thời điểm hiện tại còn hàng nghìn nhà dân bị ngập nước, nhiều trường học bị ảnh hưởng của cơn bão số 10, gây thiệt hại nghiêm trọng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học. Bên cạnh đó, ngành điện lực vẫn chưa khắc phục xong sự cố mất điện, mới đóng điện trở lại cho hơn 90% khách hàng.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: Báo Tin tức