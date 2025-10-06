Chuyển đổi số thúc đẩy thuế Nghệ An phát triển

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ cùng yêu cầu minh bạch, hiệu quả ngày càng cao, Thuế tỉnh Nghệ An đã xác định chuyển đổi số là trọng tâm để xây dựng nền tài chính hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp. Với quyết tâm cao và hành động quyết liệt, ngành thuế Nghệ An đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu mới trong thu ngân sách.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long trao Giấy khen của Cục Thuế cho Thuế tỉnh Nghệ An về nỗ lực chuyển đổi số. Ảnh: Thuế tỉnh Nghệ An

Điểm sáng lớn nhất trong giai đoạn vừa qua là việc Thuế tỉnh Nghệ An tiên phong áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử; toàn bộ giao dịch thuế từ kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế đều được thực hiện trực tuyến. Các ứng dụng như eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và hóa đơn may mắn tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nên hệ sinh thái thuế số hiện đại, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào quản lý hóa đơn, hoàn thuế và quản lý nợ, hướng tới mô hình thuế điện tử chuyên nghiệp và minh bạch. Nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính được triển khai, góp phần đưa Nghệ An trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể như đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, tư vấn giải đáp kịp thời, hỗ trợ online 24/7. Qua đó, cơ quan Thuế không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công tác chống thất thu, thanh tra kiểm tra thuế được chú trọng theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực có dư địa thu lớn và rủi ro cao, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.

Trước sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, Thuế Nghệ An đã chủ động rà soát và quản lý hàng nghìn trường hợp kinh doanh trên nền tảng số, góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Bằng Thắng, cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng sự đồng lòng của tỉnh ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Thuế tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, góp phần quan trọng vào nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Theo ông Nguyễn Bằng Thắng, tổng thu ngân sách giai đoạn này tăng trưởng bình quân 13-14% mỗi năm, trong đó năm 2022, Nghệ An lần đầu tiên đạt mốc thu nội địa trên 20.000 tỷ đồng, vươn lên nhóm 14 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Cơ cấu thu ngày càng bền vững, tỷ trọng thu từ doanh nghiệp nội địa tăng, minh chứng cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và vai trò đồng hành, hỗ trợ của ngành Thuế.

Ông Nguyễn Bằng Thắng nhấn mạnh, Thuế tỉnh Nghệ An sẵn sàng bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển bền vững, xây dựng nền tài chính hiện đại, minh bạch và thân thiện.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngành Thuế Nghệ An sẽ tập trung vào ba trụ cột chính tập trung nguồn lực để hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách; đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; xây dựng đội ngũ công chức năng lực cao, tận tâm, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

