Nghệ An: Nổ mìn thông đường, bắc cầu tạm giúp dân vùng lũ đi lại an toàn

Chính quyền xã Yên Hoà huy động các lực lượng chức năng, người dân bắc cầu tre qua suối Huồi Nguyên để kết nối hơn 300 hộ dân bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: ĐT

Huy động hàng trăm người dựng cầu tạm qua sông

Tại xã Yên Hòa (huyện Tương Dương cũ), cầu Trung Thắng bắc qua khe Huồi Nguyên nối trung tâm xã với các bản Văng Lin, Xốp Cốc và Bản Tạt đã bị lũ cuốn trôi trong cơn mưa lớn đầu tháng 10. Mất đi tuyến kết nối huyết mạch, hơn 300 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu rơi vào cảnh bị chia cắt. Trong nhiều ngày, người dân, đặc biệt là học sinh phải liều mình dùng bè mảng vượt suối để tới trường.

Chính quyền xã Yên Hoà bắc cầu tạm bằng tre cho người dân lưu thông tạm thời. Clip: ĐB

Trước tình hình đó, chính quyền xã Yên Hòa đã huy động hàng trăm người dân cùng lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên dựng một cây cầu tạm bằng tre nứa dài hàng trăm mét cạnh vị trí cầu cũ. Giữa mưa gió, tiếng cưa, tiếng đục vang khắp khe suối, người dân ai nấy đều hối hả, bởi chỉ cần chậm trễ, con em họ sẽ phải nghỉ học dài ngày.

"Cây cầu Trung Thắng này có từ lâu, tuy nhiên đợt lũ vừa qua, cây cầu bê tông bị đánh sập hoàn toàn. Đến nay, để đảm bảo việc qua lại của người dân, học sinh, chính quyền đã huy động nhân dân, các lực lượng phối hợp bắc cầu bằng tre, nứa để tạm lưu thông", ông Vi Văn Thắng, người dân bản Xốp Cốc cho biết.

Sau cơn bão số 10, cầu Trung Thắng, xã Yên Hoà bị cuốn trôi, hơn 300 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu rơi vào cảnh bị chia cắt. Chính quyền phải huy động các lực lượng chức năng và người dân làm cầu tre để lưu thông. Ảnh: ĐT

Ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết “Đây là cây cầu tạm thay thế cầu Trung Thắng vừa bị lũ cuốn trôi. Chúng tôi vận động bà con góp công, góp sức, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành trong vài ngày tới. Khi cầu tạm thông, người dân sẽ đi lại an toàn hơn, đặc biệt là các cháu học sinh”. Tuy nhiên, ông Truyền cũng thừa nhận, đây chỉ là giải pháp tạm thời, và địa phương rất mong cấp trên sớm bố trí kinh phí để xây dựng cầu kiên cố, đảm bảo an toàn lâu dài.

Sau trận mưa lũ vừa qua, cây cầu Trung Thắng chỉ còn lại mố, người dân phải làm tạm cầu tre để lưu thông. Ảnh: ĐT

Không chỉ Yên Hòa, tại xã Nga My, sạt lở đất đang khiến cuộc sống người dân điêu đứng. Sau trận mưa lớn từ tối 14 đến rạng sáng 15/10, hàng nghìn mét khối đất đá từ triền núi đổ xuống, vùi lấp tuyến đường độc đạo dẫn vào ba bản Phẩy, Đình Tài và Cha Hìa. Đường bị chia cắt hoàn toàn, hơn 1.100 người dân chủ yếu là đồng bào Thái rơi vào cảnh cô lập.

Lực lượng chức năng vận chuyển hàng hoá vào bản Na Ngân cho người dân, vì tuyến đường độc đạo bị chia cắt. Ảnh: HT

Ông Lô Khăm Kha - Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết: “Khu vực sạt lở nằm trên cung đường dốc men theo khe Chon, đất đá từ lưng đồi tràn xuống dài hàng chục mét. Nhiều người dân phải bỏ xe, lội bộ qua bùn đất để về nhà. Chúng tôi đang huy động toàn bộ nhân lực, máy móc khắc phục, nhưng khối lượng đất đá quá lớn nên tiến độ rất chậm”.

Theo ông Kha, từ đầu năm đến nay, tuyến đường này đã hai lần bị sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, hoàn lưu bão số 10 từng gây ra lũ quét, khiến nhiều công trình giao thông ở Nga My hư hại nặng. Đặc biệt, bản Na Ngân, nằm sâu trong vùng lõi đại ngàn Pù Huống, cách trung tâm xã hơn 20 km vẫn đang bị cô lập suốt hơn nửa tháng qua. "Đến nay, sau gần 1 tháng khắc phục, các tuyến đường vào bản đã thông. Tuy nhiên, hiện chỉ mới xe máy và xe công nông có thể vào được, còn các loại xe khác vẫn chưa thể lưu thông", ông Kha thông tin thêm.

Nổ mìn, khoan đá vào 6 bản bị cô lập

Trong khi đó, tại xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn cũ) vùng đất được mệnh danh là “nóc nhà xứ Nghệ”, công tác khắc phục hậu quả sạt lở cũng diễn ra khẩn trương. Sau đợt mưa bão liên tiếp, 6 bản gồm Sa Lầy, Tham Lực, Xám Xúm, Huồi Khun, Tha Hang và Tham Hốc với 376 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nhiều điểm sạt lở xuất hiện các tảng đá hàng chục mét khối lơ lửng trên vách núi, đe dọa tính mạng người dân.

Lực lượng chức năng mở đường vào 6 bản tại xã Mường Lống (Nghệ An). Ảnh: TĐ

Ông Phạm Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết: “Đường bị chia cắt, nhiều điểm trường tiểu học và mầm non không thể dạy học do giáo viên, học sinh bị kẹt lại. Chính quyền đã huy động hàng chục cán bộ và người dân mở đường, bơm nước, cạy đá nhưng lượng đất đá quá lớn nên phải nhờ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ nổ mìn phá đá”.

Sau 5 ngày khoan nổ với hơn 5.000 m³ đá, tuyến đường vào 6 bản đã được thông cơ bản, giúp người dân đi lại an toàn. Ảnh: TĐ

Sau 5 ngày khoan nổ với hơn 5.000 m³ đá, tuyến đường vào 6 bản đã được thông cơ bản, giúp người dân đi lại an toàn. Tuy nhiên, chính quyền xã vẫn cảnh báo người dân không nên chủ quan, bởi địa hình Mường Lống hiểm trở, dễ tái sạt lở nếu mưa lớn kéo dài.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, đến nay các xã giáp biên giới, những tuyến đường độc đạo, cây cầu tạm bợ hay con suối vốn hiền hòa nay trở thành trở ngại sinh tử mỗi mùa mưa lũ. Đây cũng là bài toán khó của chính quyền địa phương trong việc khắc phục hậu quả của các đợt thiên tai liên tiếp.

