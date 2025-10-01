Nghệ An: Nhiều xã ngập lũ, phải sơ tán hàng nghìn hộ dân

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Xuân Nam cho biết, sau bão số 10, 18 thôn trên tổng số 21 thôn tại xã này ngập úng cục bộ, nhiều thôn nước đã ngập tận nóc nhà người dân.
Có 7 thôn nước ngập sâu, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn do địa hình và nước lũ chảy xiết, dâng cao. Địa phương đang phối hợp với Quân đội, Công an... nỗ lực sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Toàn xã Nghĩa Hành có hơn 21.000 hộ dân, nước lũ sau bão đã gây ngập sâu nhà cửa của hơn 2/3 số hộ dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn Nguyễn Trần Chương cho biết, sau bão số 10, đến nay xã có hơn 850 hộ dân bị ngập lũ. Những ngày qua địa phương đã và đang nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm chỗ tránh trú an toàn.
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dâng nhanh trong đêm, dù có sự chủ động ứng phó với lũ sau bão nhưng thiệt hại về tài sản là khó tránh khỏi.
Trước khó khăn, địa phương huy động lực lượng hỗ trợ bà con tối đa, không để ảnh hưởng tính mạng, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước trong thời điểm lũ ngập.
Chủ tịch UBND phường Thái Hòa Hoàng Nghĩa Thái cho biết, đợt lũ sau bão cũng khiến nhiều thôn tại địa phương ngập úng cục bộ. Trước diễn biến đó địa phương nỗ lực sơ tán dân tới nơi an toàn, đồng thời bảo đảm các nhu yếu phẩm để người dân sinh hoạt.
Trước diễn biến nước lũ dâng phức tạp, gây ngập nhà cửa, phường Thái Hòa tổ chức sơ tán hàng trăm hộ dân, bảo đảm an toàn.
Tại phường Trường Vinh, sau bão số 10, người dân chưa kịp khắc phục thiệt hại thì đã phải đối diện với nước lũ. Nhiều khu dân cư dọc sông Vinh nước ngập, buộc phải sơ tán người và tài sản.
Hàng trăm hộ dân, đặc biệt tiểu thương khu chợ đầu mối Vinh rơi vào cảnh ngập lũ, hàng hóa tài sản đứng trước nguy cơ hư hỏng, thiệt hại lớn.
Sáng 1/10, nhiều người dân hoảng hốt khi xảy ra sự cố sạt lở đê sông Vinh, nguy cơ đe dọa ngập lũ.
Nhiều người lo lắng ngập lũ nên sơ tán xe ô tô tới khu vực cầu cao.
Trưa 1/10, bờ đê sông Vinh bị sạt lở đã nhanh chóng được khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn cho hàng trăm người dân.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn