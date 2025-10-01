Nghệ An: Nhiều xã ngập lũ, phải sơ tán hàng nghìn hộ dân

Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn Nguyễn Trần Chương cho biết, sau bão số 10, đến nay xã có hơn 850 hộ dân bị ngập lũ. Những ngày qua địa phương đã và đang nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm chỗ tránh trú an toàn.