Nghệ An: Nước sông Vinh dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư

Giám đốc Chi cục thủy lợi Nghệ An Nguyễn Trường Thành cho biết, hiện nay tại khu vực các cụm dân cư nằm ven sông Vinh, đặc biệt đoạn sông Vinh qua phường Trường Vinh nước lũ từ sông dâng lên cao gây ngập úng.

Sáng 30/9, đơn vị phối hợp với phường Trường Vinh kiểm tra hiện trạng lũ dâng. Kết quả cho thấy nước thượng nguồn đổ về lớn, kết hợp triều cường sông Lam khiến nhiều khu dân cư bị ngập úng.

Nước lũ từ sông Vinh dâng cao gây ngập sâu khu dân cư sau chợ Vinh.

“Hiện chúng tôi đang chỉ đạo xã Hưng Nguyên phối hợp điều tiết nước thượng nguồn, bơm tiêu thoát nước để tránh dồn ứ gây ngập cục bộ. Tuy nhiên, do mực nước sông Lam cao hơn sông Vinh nên trạm bơm sông Vinh không thể hoạt động xả nước ra sông Lam...” – ông Thành nhấn mạnh.

Trước diễn biến nước dâng, ngập lũ, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, từ sáng 30/9 khi có hiện tượng nước từ sông Vinh dâng gây ngập úng một số cụm dân cư, địa phương điều động lực lượng hỗ trợ bà con sơ tán, di dời đồ đạc.

Chợ đầu mối Vinh nước lũ dâng gây ngập nặng.

Theo ghi nhận, tại khối Yên Giang có hơn 160 hộ dân bị nước tràn vào nhà, địa phương đã lên phương án di dời tài sản, sơ tán để bảo đảm an toàn. Hiện chính quyền vẫn tích cực hỗ trợ người dân vùng ngập lũ, chưa thống kê được số hộ bị ảnh hưởng và mức thiệt hại.

Nhiều hộ dân ven sông Vinh cho biết, hàng chục năm qua chưa từng chứng kiến cảnh ngập úng cục bộ như hiện nay. Chỉ một ngày sau bão số 10, khi thiệt hại vẫn còn ngổn ngang, hàng trăm hộ dân lại phải chật vật chống chọi với lũ dâng.

Một số cụm dân cư khác ven sông Vinh đứng trước nguy cơ ngập lũ.

Dù có sự chuẩn bị nhưng nước lên nhanh nên cũng không thể di dời hết đồ đạc, tài sản, thiệt hại là điều khó tránh khỏi. Đến chiều 30/9, nước lũ vẫn chưa rút mà tiếp tục dâng cao, đe dọa nhiều cụm dân cư dọc sông Vinh.

Hiện địa phương vẫn đang nỗ lực hỗ trợ bà con ứng phó và lên phương án tiêu úng nước tránh nước sông Vinh tiếp tục dâng gây ngập lan rộng, cục bộ.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn