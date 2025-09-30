Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Your browser does not support the video tag.

Hầm chung cư mini Hà Nội ngập nước, khách hốt hoảng cứu xe Sau trận mưa lớn tối 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngập nặng, toàn bộ xe máy bên trong chìm trong biển nước.

Khoảng 7h40, Thùy Dương, người thuê trọ tại một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm, hốt hoảng khi nhận tin nhắn từ chủ tòa nhà, thông báo hầm để xe đã bị ngập nặng.

Xuống tới nơi, cô hốt hoảng khi thấy tầng hầm đã thành "bể nước", chiếc xe máy của cô và nhiều khách thuê trọ gần như ngập hoàn toàn. Một số thanh niên nhanh chóng đưa xe ra ngoài, chờ sửa chữa.

"Chủ nhà đang ở xa nên chưa thể đến xử lý song cũng đã nhanh chóng thuê người đến bơm nước ra khỏi hầm. Đến gần trưa, tình hình cơ bản được kiểm soát nhưng trời vẫn mưa rất lớn, không biết có ngập nặng trở lại không", Dương nói với Tri Thức - Znews.

Thùy Dương cũng cho hay toà chung cư mini này vừa đi vào hoạt động từ tháng 8. Sau một số trận mưa lớn, cũng có lần nước tràn vào hầm song hệ thống thoát nước vẫn hoạt động tốt. Lần này, vì lượng nước quá lớn, hệ thống thoát nước của tòa nhà không đáp ứng kịp, kèm theo khu vực xung quanh cũng bị ngập sâu gây nên tình trạng này.

Ngọc Khánh, một khách thuê trọ khác cùng tòa Thùy Dương, kể lại thời điểm chạy xuống hầm kiểm tra tình hình, cô còn ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. May mắn chiếc xe hiệu Honda Vision của cô đã được một số thanh niên hỗ trợ đem ra khỏi hầm không lâu sau đó.

Chung cư ở phường Bắc Từ Liêm ngập gần hết hầm để xe vào sáng 30/9. Ảnh: NVCC.

Ghi lại cảnh tượng hầm xe mênh mông nước, video của Khánh còn lan truyền trên mạng xã hội trong sáng 30/9 với gần 3 triệu lượt xem. Phần lớn bình luận bày tỏ sự thương cảm với các chủ xe gặp sự cố không may.

"Khu vực hầm này cao khoảng 2 m mà ngập sâu tới vậy khiến tôi khá hoảng. Từ sáng đến giờ, tôi cũng không thể ra khỏi nhà vì các khu vực xung quanh đều ngập nặng và phải đăng ký học online", Khánh cho hay.

Không chỉ chung cư mini ở Bắc Từ Liêm, trong sáng 30/9, mạng xã hội chia sẻ hàng loạt hình ảnh ghi lại cảnh ngập sâu ở nhiều khu vực nội thành Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Tại một số tuyến đường, giao thông tê liệt từ sớm, xe máy, ôtô chết máy, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều 30/9, nhiều khu vực nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

