Nghệ An: Lốc xoáy bất ngờ xảy ra ở xã chịu thiệt hại nặng do mưa lũ

Clip về lốc xoáy tại Mỹ Lý. Clip: Phan Hùng

Chiều 5-8, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, đoạn clip về lốc xoáy đang được chia sẻ trên mạng là ghi lại trận lốc xoáy trên địa bàn xã.

cụ thể, trận lốc xoáy xảy ra trong thời gian ngắn vào chiều 5-8, tại bản Xằng Trên.

Hình ảnh về trận lốc xoáy. Ảnh cắt từ clip

Ông Lương Văn Bảy cho hay, trận lốc xoáy này không gây thiệt hại về người và tài sản lớn, chỉ một số tấm bạt che chắn tạm bị cuốn bay. Nhưng do lốc xoáy xảy ra sau thời điểm lũ vừa qua nên gây tâm lý bất an đối với người dân.

Hiện chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Mỹ Lý và các lực lượng tại chỗ đã đi kiểm tra, ổn định tình hình.

Tác giả: Duy Cường

Nguồn tin: sggp.org.vn