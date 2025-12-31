Mong những vòng tay ấm áp sẻ chia

Năm 1971, ông Trần Văn Hòa lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Trung đoàn 474, Sư đoàn 347, Quân khu 1. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1975, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Hòa trở về quê hương và xây dựng gia đình với bà Lê Thị Minh, người cùng quê. Ông Hòa, bà Minh có 4 người con, song nỗi đau mất mát sớm ập đến khi người con gái đầu bị bệnh nặng và qua đời khi mới 14 tuổi. Hai người con trai và con gái út đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống đều chật vật, bấp bênh.

Cựu chiến binh Trần Văn Hòa nằm liệt, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Hiện nay, ông Hòa và bà Minh sống cùng gia đình người con trai thứ hai. Sinh kế của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, tai ương lại liên tiếp ập xuống khi năm 2022, trong một lần đi xe máy, ông Hòa bị tai biến mạch máu não, chấn thương nặng dẫn đến vỡ hộp sọ. Gia đình phải bán hết tài sản có giá trị để chạy chữa cho ông. Dù giữ được tính mạng nhưng từ đó đến nay ông Hòa nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải trông cậy vào sự chăm sóc của người thân. Không chỉ vậy, bà Minh vốn mắc bệnh suy tuyến thượng thận nặng, gần đây lại bị thoái hóa chất trắng não, sức khỏe suy kiệt, thường xuyên phải điều trị tại các cơ sở y tế, khiến hoàn cảnh gia đình ngày càng éo le.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Đăng Quý, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đô Lương cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cựu chiến binh Trần Văn Hòa hiện nay hết sức khó khăn. Địa phương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hộ nghèo. Dù các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, động viên, song do cả hai ông bà đều mắc bệnh nặng, khả năng lao động không còn nên cuộc sống rất chật vật. Rất mong các tấm lòng hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để gia đình ông Hòa sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Đặng Thị Yến (con dâu ông Hòa), xóm 1, Đặng Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An , điện thoại: 0346.374.999, tài khoản số: 5116257777, Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Đặng Thị Yến.

Tác giả: Gia Hân

Nguồn tin: qdnd.vn