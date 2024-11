Nghệ An: Nhiều công trình, đất đai bỏ hoang phí

Dự án Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: Điền Bắc.

Lâu nay tình trạng các công trình, khu đất đắc địa tại Nghệ An bị bỏ hoang gây lãng phí ngân sách. Đơn cử, phải kể đến dự án Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh (phường Trung Đô, TP Vinh). Dự án được UBND tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng từ năm 2015, với kinh phí gần 70 tỷ đồng. Sau khi xây dựng xong phần cơ bản, đến nay dự án vẫn chưa được đưa vào sử dụng, bỏ hoang nhiều năm khiến một số hạng mục bắt đầu xuống cấp; cỏ dại mọc um tùm, rác vứt khắp nơi, trông rất nhếch nhác.

Hay mới đây, dư luận “nóng” chuyện Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (cơ sở 2) được xây dựng và hoàn thành vào năm 2022 với kinh phí hơn 95 tỷ đồng. Dự án có diện tích 85.233m2, quy mô xây dựng gồm: Khối phòng học, phòng chức năng, thư viện và hệ thống cầu thang, hành lang. Theo dự kiến, dự án này cần đến 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng mới có thể đi vào hoạt động. Do đó, giai đoạn 1 dù đã hoàn thành nhưng vẫn chưa đảm bảo điều kiện để dạy và học tập trung. Tại một số hạng mục của dự án cũng đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Nhức nhối nhất là dự án nhà máy nước sạch tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên được đầu tư với ngân sách lên tới hơn 25 tỷ đồng. 6 năm sau khi hoàn thành, dự án buộc phải "đắp chiếu" với lý do biến đổi khí hậu, nguồn nước để cung cấp cho nhà máy hoạt động không còn. Do không vận hành, không quản lý, dự án nhà máy phục vụ nước sạch sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân nay rơi vào cảnh hoang tàn, lãng phí. Ngoài ra, các công trình như: Tòa nhà trụ sở TAND TP Vinh; Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao cũng chung tình trạng bỏ hoang, không sử dụng.

Trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò, nhiều khu đất vàng bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn tài nguyên, làm mất mỹ quan đô thị, khiến cho dư luận xã hội hết sức bức xúc. Cụ thể, như khu đất bám đường Lê Nin (phường Hưng Dũng) rộng hơn 4.000m2 thuộc dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở biệt thự, do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch xây dựng tòa nhà 22 tầng, 2 lô nhà biệt thự cao cấp. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã không thực hiện đúng cam kết, đến nay sau hơn 14 năm, dự án vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang.

Một khu “đất vàng” khác, đó là Dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC Vinh - Plaza do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư. Dự án thuộc diện thu hút của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, sau 14 năm kể từ ngày được phê duyệt, dự án quy mô 11.200m2 nêu trên vẫn chỉ là bãi đất trống bỏ hoang, hàng rào quây bằng tôn xiêu vẹo, bên trong là nơi tập kết rác. Còn ở phía mặt tiền đường Phan Bội Châu, người dân dựng các ki-ốt tạm bợ, lợp mái tôn để kinh doanh, bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Theo cơ quan chức năng liên quan, dự án BMC Vinh - Plaza bị đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Đặc biệt, khu đất hơn 3,7ha, nằm tọa lạc trên hai mặt đường lớn là Lê Hồng Phong và đại lộ Lê Nin, TP Vinh dùng để xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An, được khởi động công tác thu hồi đất từ năm 2005. Đến tháng 4/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung gửi Thủ tướng Chính phủ. Tháng 10/2015, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc với 2 khối tháp vươn cao 27 tầng, tổng khái toán dự kiến là 2.178 tỷ đồng. Song, dự án “khủng” này sau đó bị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm dừng, khu đất rộng 3,7ha bỏ hoang hóa cho cỏ dại bao trùm.

