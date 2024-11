Gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An: Hàng loạt kiến nghị bị từ chối giải quyết

Ảnh chỉ mang minh họa: Internet

Gói thầu số 06 có giá 11,868 tỷ đồng, do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu qua mạng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) lần đầu ngày 13/9/2024, dự kiến đóng thầu ngày 1/10/2024, nhưng sau đó gia hạn đóng thầu đến ngày 12/10/2024. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Liên danh nhà thầu Hoàng Phan - Golden Chance - Goong - An Nam. Ngày 16/10/2024, Chủ đầu tư có quyết định hủy thầu vì HSDT của nhà thầu duy nhất không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Trong lần mời thầu thứ nhất, ghi nhận 2 lượt ý kiến làm rõ HSMT và 7 lượt kiến nghị của nhà thầu. Các văn bản kiến nghị đề nghị sửa đổi bất cập của HSMT như yêu cầu hội trường là khách sạn có tối thiểu 4 phòng hội trường, trong đó có 3 hội trường họp có diện tích tối thiểu từ 150 m2 và 1 phòng ăn có sức chứa đủ cho 360 học viên và giảng viên (đưa ra yêu cầu cao hơn mức cần thiết)… Ngày 1/10/2024, Chủ đầu tư đã có quyết định phê duyệt sửa đổi nội dung này trong HSMT và khẳng định yêu cầu trên là do sai sót nhập dữ liệu.

Nhà thầu cũng kiến nghị sửa nội dung “Phòng nghỉ cho học viên, giảng viên” khi HSMT yêu cầu “Có chỗ giữ xe qua đêm (miễn phí) cho 100% số phòng ngủ đang sử dụng”. Theo nhà thầu, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về khách sạn chỉ quy định, đối với khách sạn 3 sao, “nơi để xe cho khách trong khu vực khách sạn cho 5% số buồng ngủ”. Con số này với khách sạn 4 sao là “10% số buồng ngủ”… Tuy nhiên trong văn bản phản hồi, Bên mời thầu đã không trả lời cụ thể vào vấn đề nhà thầu nêu, mà nhấn mạnh đến điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị là “đơn kiến nghị phải có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của nhà thầu như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 90 Luật Đấu thầu”.

Ngày 18/10/2024, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phát hành HSMT lần 2, đóng thầu ngày 5/11/2024. Ở lần đấu thầu thứ hai, Gói thầu ghi nhận 2 yêu cầu làm rõ và 3 kiến nghị sửa đổi HSMT. Các nội dung kiến nghị phản ánh một số tiêu chí mà nhà thầu cho là bất cập, không hợp lý. Chẳng hạn, tại huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn, phòng nghỉ cho học viên và giảng viên có yêu cầu gồm dịch vụ ăn sáng, đồng thời lại yêu cầu tiền ăn cho học viên, giảng viên là 3 buổi/ngày (sáng, trưa, tối); thời gian tổ chức các lớp ngắn ngày hơn so với quy định… Trong văn bản trả lời, Bên mời thầu cho rằng, nội dung kiến nghị của nhà thầu là ẩn danh, không đủ điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị.

Gói thầu ghi nhận 1 nhà thầu tham dự là Liên danh Công ty TNHH Goong Entertainment - Công ty CP Đầu tư Golden Chance (đây là 2 trong 4 thành viên của Liên danh nộp HSDT lần đầu) với giá dự thầu 11,719 tỷ đồng. Ngày 8/11/2024, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Liên danh Công ty TNHH Goong Entertainment - Công ty CP Đầu tư Golden Chance trúng thầu với giá 11,719 tỷ đồng.

Theo TS. Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về đấu thầu, các kiến nghị trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đều được định danh bằng tài khoản chứng thư số, là văn bản điện tử được xác thực bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu và chữ ký điện tử (chữ ký số) nên hoàn toàn hợp pháp, có giá trị giống như chữ ký tươi và đóng dấu nên đủ điều kiện để chủ đầu tư xem xét, giải quyết. Việc chủ đầu tư từ chối xem xét, giải quyết kiến nghị của nhà thầu là không hiểu đúng quy định pháp luật về đấu thầu, dẫn đến những khiếm khuyết (nếu có) của HSMT không được kịp thời rà soát, sửa chữa, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Những nhà thầu kiến nghị có thể vì thế mà mất niềm tin, nản lòng, “bỏ cuộc”, dẫn đến Gói thầu số 06 chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT và trúng thầu.

Ngày 19/11/2024, trả lời phóng viên, cán bộ đấu thầu của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cho biết, nhà thầu trúng thầu đã triển khai thực hiện hợp đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, cả 2 thành viên của Liên danh nhà thầu trúng thầu đều có địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thường xuyên được Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An lựa chọn trúng thầu các gói thầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ. Công ty CP Đầu tư Golden Chance được thành lập từ tháng 2/2023, đến nay được công bố trúng 5 gói thầu thì có 3 gói thầu do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Từ năm 2020 trở lại đây, Công ty TNHH Goong Entertainment đã được Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An công bố trúng 11 gói thầu về đào tạo, tập huấn có tính tương tự với Gói thầu số 06.

