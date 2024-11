Nghệ An: Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị xử lý các bước tiếp đối với Dự án Minh Khang

Dự án triển khai từ năm 2007 trên khu “đất vàng” 4 phía đều giáp mặt đường trung tâm thành phố Vinh có tổng diện 7,86ha, được kỳ vọng là khu đô thị điểm nhấn của thành phố Vinh. Bốn lần chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay tại dự án này lại xảy ra nhiều sai phạm. Tổng số tiền nợ ngân sách nhà nước, tiền thế chấp 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại các tổ chức tín dụng khoảng 700 tỉ đồng nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để. Người dân góp vốn, xây xong nhà không thể được cấp GCNQSDĐ vì đang thế chấp, ngược lại một số người đã thanh toán tiền mua đất từ lâu nhưng không thể xây nhà do có văn bản đình chỉ xây dựng của chính quyền.

Gần đây nhất, ông Nguyễn Trung L. (trú tại Hà Nội) có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh đề nghị được xây nhà trên đất đã mua của Công ty Minh Khang. Tương tự, bà Nguyễn Thị L cũng có nhu cầu xây dựng nhà ở tại 03 lô đất tại Dự án Minh Khang nhưng chưa được chấp nhận bởi nguyên nhân trên.

Văn phòng giao dịch Dự án Công ty Minh Khang.

Được biết, Văn bản số 08/ ĐTTr ngày 05/6/2017 của Đoàn thanh tra của Sở Xây dựng và Văn bản số 7532 ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ, đối với chủ đầu tư (Công ty TNHH thương mại Minh Khang) ngừng các hoạt động xây dựng nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định (góp vốn sai quy định, ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định; xây dụng sai quy hoạch và thiết kế cơ sở được duyệt…). Chỉ đạo khắc phục, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của dự án. Ngày 05/11/ 2021, UBND thành phố Vinh tiếp tục có Văn bản số 7387 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng tại dự án này.

Với những sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Khang, Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang và bà Nguyễn Thị Thu (vợ ông Khang), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Minh Khang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 17/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can nói trên; đồng thời khám xét nơi làm việc của 2 bị can.

Nhằm xác định phạm vi trách nhiệm theo thẩm quyền trong thời điểm liên quan tại Dự án Minh Khang, ngày 17/10/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ban hành văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An thông báo nội dung: Hiện ông Nguyễn Đình Khang và bà Nguyễn Thị Thu đang chấp hành hình phạt tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đối với tin báo dấu hiệu trốn thuế của Công ty Minh Khang và hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của một số cá nhân, cơ quan chưa thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước trong quá trình triển khai dự án Minh Khang, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh.

Một góc Dự án Minh Khang trên đại lộ tại thành phố Vinh.

Ngoài nội dung xác định phạm vi trách nhiệm theo thẩm quyền của mình, dự báo nhiều khả năng có thể xảy ra như khiếu kiện phức tạp… Cơ quan Cảnh sát Điều tra kiến nghị UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tham mưu các biện pháp xử lý tiếp theo đối với Dự án Minh Khang đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và không gây thiệt hại về tài sản của tổ chức, cá nhân, thất thoát ngân sách của Nhà nước liên quan đến Dự án.

Được biết, trước đó các cơ quan chức năng: Sở Xây dựng, Sở TN&MT và Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có nhiều cuộc thanh tra, tuy nhiên chưa có đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các sai phạm Dự án Minh Khang. Ngoài các khoản tiền nợ ngân sách, nợ tiền thế chấp tại các tổ chức tín dụng, ngày 07/11/2024, UBND thành phố Vinh ban hành Văn bản số 6512 có nội dung: Công ty Minh Khang hầu như dừng hoạt động và không quản lý việc xây dựng tại dự án (Ban quản lý dự án do ông Lê Song Hà, Cán bộ kỹ thuật thực hiện nhưng đến thời điểm hiện nay cũng không liên lạc được).

Tại các cuộc kiểm tra, chủ đầu tư vắng mặt, không phối hợp, không liên lạc được dẫn đến việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, cũng như công tác đầu tư xây dựng nhà ở dẫn đến việc các hộ dân tự ý xây dựng sai so với thiết kế đã được phê duyệt. Phần diện tích đất quy hoạch khu cây xanh, thể dục thể thao, đất công cộng bị sử dụng đất sai mục đích. Ngoài ra, chủ đầu tư còn thu tiền, cho góp vốn, chuyển nhượng 01 lô dắt cho nhiều người dẫn đến tranh chấp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Thức Giáp, Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An; Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Thanh đưa ra quan điểm: “Dự án bị đình chỉ xây dựng với thời gian khá lâu, chính quyền tỉnh Nghệ An cần phải cần phải xác định lỗi của các bên liên quan từ đó đưa ra hướng xử lý phù hợp nhằm tạo sự ổn định môi trường đầu tư, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và quyền lợi của các đơn vị cá nhân liên quan”.

Tác giả: QUANG TRUNG

Nguồn tin: lsvn.vn