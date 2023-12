Nghệ An: Người dân phường Đông Vĩnh bức xúc vì khói bụi và tiếng ồn do các nhà máy gây ra

Đơn kêu cứu của các hộ dân bị ô nhiễm môi trường phường Đông Vĩnh, Tp Vinh

Trong Đơn kêu cứu người dân cho biết: Sau khi các gia đình chúng tôi về sinh sống ở phường Đông Vĩnh, chúng tôi luôn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn rât to đinh tai nhức óc suốt cả ngày, bụi bẩn thì bay rất nhiều. Quần áo và các vật dụng sinh hoạt khác bụi bẩn dính một lớp dày đặc bám vào đen sì, mặc dù chúng tôi cũng đã lau chùi hàng ngày cũng lại bẩn như cũ. Tiếng ồn và bụi dày đặc đó là của Công ty Sơn tĩnh điện Huy Hoàng và Công ty Xuân Ngọc. Còn về phần con trẻ thì khi ở nhà các cháu không tập trung vào làm được gì cả, không thể tập trung học bài, cũng không nghỉ ngơi được, khi xung quanh lúc nào cũng có tiếng ồn rầm rầm cả ngày từ nhà máy sơn tĩnh điện Huy Hoàng. Chúng tôi cả người lớn lẫn trẻ nhỏ không có giây phút nào nghỉ được ngơi, kể cả ngày thường lẫn ngày nghỉ, vì nhà máy sát cạnh nhà , nên cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hết... đơn kêu cứu có nêu

Toàn cảnh Tiểu khu Công nghiệp Đông Vĩnh

Trao đổi với phóng viên Môi trường và Cuộc sống, chị Lê Thị Hoa nhà ở khối Vĩnh Yên người ký tên trong đơn kêu cứu bức xúc: "ngay cả ăn uống tôi cũng không dám ăn ở nhà mình, bởi nước sinh hoạt luôn bị bẩn. Còn về phần con trẻ thì khi ở nhà cháu không thể tập trung học bài, cũng không thể nghỉ ngơi được, khi xung quanh lúc nào cũng có tiếng ồn ầm ĩ từ xưởng sơn phát ra trong giờ sản xuất".

Xưởng sơn tĩnh điện của Công ty Huy Hoàng

Còn chị Nguyễn Thị Hoàng Anh thì ấm ức: "Từ khi Công ty Sơn tĩnh điện Huy Hoàng thuê nhà xưởng sản xuất sát liền kề tường nhà, suốt từ sáng đến tối nhà tôi luôn bị bụi bẩn từ nhà máy thổi vào, mặc dù tôi lau chùi hàng ngày, nhưng mỗi khi đi làm về là bụi lại dày đặc. Bụi nhiều đến mức bồn đựng nước sinh hoạt ăn uống đặt ở trong nhà mà phía trên vẫn bám một lớp bụi dày. Quần áo và các vật dụng sinh hoạt khác vừa giặt sạch đem phơi lại bị bụi bám vào bẩn hơn lúc chưa giặt. Vườn tược, cây cối nhà cửa cũng nhuộm đầy bụi".

Bồn đựng nước nhà chị Nguyễn Thị Hoàng Anh bị bụi bám một lớp mặc dù Bồn nước để trong nhà

Trong đơn kêu cứu, các hộ gia đình cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý đánh giá tác động môi trường, nhằm sớm chấm dứt vấn nạn tiếng ồn và bụi để gia đình chị và các gia đình bị ảnh hưởng trong khối xóm được sống trong môi trường trong lành.

Ông Nguyễn Văn Phượng, một hộ dân sinh sống tại đây cho biết: "Lâu nay gia đình tôi cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường tiếng ồn rất to, rất nhiều bụi từ các nhà máy tại khu công nghiệp thải ra".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng thôn Vĩnh Yên khẳng định: "Đã nhiều năm nay, những người dân sinh sống ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh hết sức khó chịu, khổ sở, bức bối vì bị tra tấn bởi tiếng ồn, bụi bặm từ những doanh nghiệp sản xuất sát khu dân cư. Ngay cả nhà tôi cũng bị bụi, tiếng ồn, và khói từ các nhà máy thải ra, nhất là khi gió mùa đông bắc khói từ nhà máy tống thẳng vào nhà, khiến nhà tôi luôn phải đóng kín cửa".

"Cụ thể hơn, chúng tôi đã nhận được thông tin phản ánh của các cư dân ở khối Vĩnh Yên bởi họ trực tiếp sống chung với bụi và tiếng ồn ngày nào cũng như ngày nào. Hàng năm, chỉ trừ ngày nghỉ, còn những ngày nhà máy sản xuất là những ngày người dân hít khói bụi và nghe tiếng ồn. Và nhiều khi xả ra mùi hóa chất rất khó chịu. Được biết, các công ty này đã tồn tại rất lâu gây ảnh hưởng đến môi trường thôn Vĩnh Yên nói riêng và phường Đông Vĩnh nói chung. Và sở dĩ các nhà máy hoạt động gây tiếng ồn và xả khói bụi ảnh hưởng người dân là do khoảng cách giữa nhà máy và phân xưởng quá gần khu dân cư", ông Thuận cho biết thêm.

"Vì vậy, tôi với tư cách trưởng thôn đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp di dời các nhà máy tại tiểu khu công nghiệp Đông Vĩnh ra khỏi khu dân cư trả lại môi trường trong lành, cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây", ông Thuận kiến nghị.

Ông Nguyễn Hữu Thuận trưởng thôn khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh

Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên Moitruong.net.vn đã đi ghi nhận thực tế, cụ thể: Ngay sát bờ tường phía sau nhà chị Nguyễn Thị Hoàng Anh là nhà xưởng của công ty Huy Hoàng chuyên về Sơn tĩnh điện, bụi nhiều đến nỗi cây cối sau nhà chị Hoàng Anh bị phủ một lớp dày mà ngay cả sau những cơn mưa vẫn không rửa sạch được

Bờ tường nhà máy sơn tĩnh điện phía sau nhà chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, nơi cây cối bám đầy bụi

Trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Anh khẳng định: Hàng ngày, trong giờ làm việc, chính nhà máy Sơn tĩnh điện là tác nhân gây tiếng ồn liên tục khiến đôi tai chị lúc nào cũng bị tra tấn bởi âm thanh ồn ào, cảm giác mệt mỏi khó chịu trong người. Từ khi xuất hiện xưởng Sơn tĩnh điện, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề, nhà chị chuyên phải đóng kín cửa sổ và thậm chí lấy giẻ nhét vào các khe cửa bị hở để ngăn bụi và tiếng ồn, nhưng vẫn không triệt tiêu được. Còn con cái chị phải thường xuyên gửi về bên ông bà ngoại.

Tại điều 53, khoản 2 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc 5 trường hợp sau phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư bao gồm: (a) Có chất dễ cháy, dễ nổ; (b) Có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; (c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật; (d) Có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người; (đ) Có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Công ty sản xuất Sơn tĩnh điện Huy Hoàng có nhà xưởng sát liền kề với tường nhà chị Hoàng Anh trong khu dân cư nên rơi vào trường hợp (d) của khoản 2 Luật BVMT năm 2020. Đó là "phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người”. Vì vậy đương nhiên là công ty buộc phải di dời hoặc thiết lập khoảng cách an toàn đối với khu dân cư. Trong đó khoảng cách an toàn về môi trường là khoảng cách tối thiểu để đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn, môi trường của nguồn phát sinh ô nhiễm (hoặc nhà ở, công trình bao chứa nguồn phát sinh ô nhiễm, tiếng ồn).

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Toàn - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh cho biết: “Ngay cả phòng làm việc của tôi cũng bị bụi từ khu công nghiệp Đông Vĩnh bay vào, tuy nhiên vấn đề quan trắc, xác định mức độ ô nhiễm lại thuộc thẩm quyền UBND thành phố Vinh và UBND tỉnh Nghệ An nên phường cũng bất lực. Tuy nhiên, việc xử lý, nhắc nhở, ngăn chặn tình trạng vi phạm tiếng ồn và phát tán bụi tại Tiểu khu Công nghiệp Đông Vĩnh là phải bắt đầu từ cấp cơ sở, vấn đề là những người trực tiếp giám sát, xử lý vi phạm (cảnh sát khu vực, chính quyền địa phương) có cương quyết hay không?"Thủ tướng Chính phủ đã từng nói: “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”. Thiết nghĩ đã đến lúc UBND phường Đông Vĩnh, UBND thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An căn cứ vào các nội dung của Luật bảo vệ môi trường 2020 để có giải pháp triệt để nhằm sớm di dời cơ sở sản xuất Sơn tĩnh điện của Công ty Huy Hoàng và một số nhà máy lân cận gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh để đảm bảo môi trường an lành và cuộc sống hạnh phúc bình yên cho người dân địa phương.

Tác giả: Kế Hùng

Nguồn tin: moitruong.net.vn