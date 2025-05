Nghệ An: Một số điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT & Tuyển sinh lớp 10 năm 2025

Chiều 5/5, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Sở VHTTDL và Hội Nhà báo phối hợp tổ chức, ông Đào Công Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã công bố một số nội dung liên quan đến Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến có khoảng 40.384 thí sinh (1.422 thí sinh tự do) tham gia tại 72 điểm thi trên toàn tỉnh. Điểm mới đáng chú ý nhất là việc giảm số buổi thi xuống còn 3 buổi cho 4 môn thi, đồng thời môn Ngoại ngữ trở thành môn tự chọn. Đề thi năm nay tập trung đánh giá năng lực học sinh dựa trên chương trình lớp 12 của Chương trình GDPT 2018, riêng môn Ngữ văn có thể sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với 100 học sinh đăng ký dự thi trực tuyến và đề thi được vận chuyển bằng đường cơ yếu. Một thay đổi quan trọng khác là việc tăng cường sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập của học sinh cấp THPT (trước đây chỉ lớp 12) và tăng tỷ lệ đánh giá quá trình học tập của học sinh lớp THPT từ 30% lên 50%, ngang bằng với điểm thi tốt nghiệp. Các loại điểm khuyến khích cũng có sự điều chỉnh lớn, khi bỏ các chứng chỉ nghề phổ thông, tin học, Bằng trung cấp chuyên nghiệp; Chứng chỉ ngoại ngữ không quy thành điểm thi mà chỉ miễn thi môn ngoại ngữ. Quy trình coi thi và chấm thi cũng được điều chỉnh để phù hợp với phương án tổ chức mới.

Nghệ An dự kiến có khoảng 40.384 thí sinh tham gia Kỳ thi TN THPT và 40.125 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025

Sở GD&ĐT Nghệ An đã chủ động chỉ đạo các trường THPT hướng dẫn học sinh lựa chọn 2 môn tự chọn phù hợp từ tháng 8/2024 và xây dựng kế hoạch ôn tập sát với đối tượng nhóm môn học sinh lớp 12. Đề thi thử do Sở tổ chức cũng được biên soạn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có cả tự luận và trắc nghiệm, đánh giá năng lực, có tính ứng dụng cao và cấu trúc đổi mới. Phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao" cũng được phát động mạnh mẽ.

Đối với Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, dự kiến toàn tỉnh có khoảng 40.125 học sinh tham gia. Kỳ thi năm nay có sự thay đổi về mốc thời gian, diễn ra sớm hơn 2 ngày so với năm trước. Thời gian đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 07/5/2025 đến ngày 13/5/2025. Phần cộng điểm xét tuyển thêm nội dung điểm khuyến khích theo Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT. Đặc biệt, việc thay đổi nguyện vọng và xét hồ sơ chỉ diễn ra trong ngày 5 và 6/6.

Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 cũng có sự điều chỉnh, với thời gian làm bài môn Văn và Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 60 phút, bám sát hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và chú trọng tính thực tế, ứng dụng cao.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi, công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các ban ngành liên quan được đặc biệt chú trọng. Đặc biệt, công tác an ninh trật tự và phòng chống gian lận được đặt lên hàng đầu, với sự phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo môi trường thi cử công bằng và minh bạch.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn