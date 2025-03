Nghệ An: Chậm chạp dự án tái định cư kéo dài hơn 2 năm

Your browser does not support the video tag.

Nhiều hộ dân ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang gặp khó khăn trong việc di dời đến khu tái định cư. Một số người đã xây nhà mới và không muốn chuyển vào khu tái định cư, trong khi những người khác lại mong muốn sớm di dời nhưng lo ngại phải đóng tiền đất. Dù mục tiêu là di dân khẩn cấp, nhưng quá trình thực hiện dự án đã kéo dài hơn 2 năm do các thủ tục và quy định, khiến mục đích ban đầu bị ảnh hưởng.

Trong đợt mưa và trận lũ quét vào đầu tháng 10/2022, riêng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, tỉnh Nghệ An có 34 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ sạt lở núi cấp độ 1 cần tái định cư khẩn cấp. Hiện huyện Kỳ Sơn đang xét cho 15 hộ để di dời nhưng người dân đã không còn mặn mà.

Ông Vi Văn Truyền, Trưởng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết: "Đến thời điểm này bước sang năm thứ 3 rồi, hiện tại khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành việc vận động bà con sang tái định cư cũng khó khăn vì thời gian quá lâu, bà con một số đã làm nhà kiên cố, một số cũng di chuyển đi nơi khác, một số khắc phục tại vị trí cũ nên bà con không muốn đi bên kia nữa.

Một vấn đề khó khăn là huyện Kỳ Sơn mới xét đợt một cho các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đã có nhiều hộ không còn nhu cầu. Số còn lại hầu hết đều sinh sống từ lâu nhưng chưa làm chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với một dự án có tính chất khẩn cấp để di dời người dân đến nơi an toàn, tuy nhiên bước vào năm thứ 3 huyện Kỳ Sơn vẫn chưa ổn định được đời sống cho người dân vùng lũ.

