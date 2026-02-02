Nghệ An: Lên phương án thực hiện hiệp thương lần 3 sớm hơn

Những ngày này, dọc các tuyến đường ven biển phường Cửa Lò, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hiện rõ trong từng khu dân cư. Pano, áp phích tuyên truyền được treo trang trọng; hệ thống loa truyền thanh cơ sở đều đặn phát đi những thông tin về ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An

Ông Võ Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần 2, địa phương sẽ tiến hành các bước khẩn trương, không để việc nghỉ tết ảnh hưởng đến bầu cử.

"Sẽ tiến hành xong xác minh, trả lời vấn đề cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân phường; chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hiệp thương lần thứ 3, theo quy định dự kiến tổ chức vào ngày 20/2/2026", ông Võ Văn Thọ chia sẻ.

Một điểm đặc thù ở các xã, phường ven biển Nghệ An như Cửa Lò là số lao động làm dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản thường xuyên di chuyển. Vì vậy, các phường đã chủ động rà soát kỹ, phối hợp với tổ dân cư, ban quản lý khối để cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cử tri.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 05 theo Kế hoạch số 26 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử các xã thuộc huyện Quỳ Hợp và Quỳ Châu trước đây

Đến nay, 130/130 xã, phường tỉnh Nghệ An đã thành lập 1.039 ban bầu cử gồm 12.050 thành viên. Hoàn thành việc phân chia khu vực bầu cử, thành lập 3.043 khu vực bầu cử, 3.043 tổ bầu cử gồm có 51.118 thành viên. Thành viên tổ bầu cử tại các địa phương được lựa chọn đúng thành phần, những người có uy tín trong cộng đồng, có kinh nghiệm tổ chức bầu cử.

Theo quy định, hội nghị hiệp thương lần thứ hai đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 2/2 2026 đến ngày 3/2/026 (chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử) để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Ông Ngô Trí Cường, Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, các bước công việc đang được tiến hành khẩn trương, đúng quy định: "Sở Nội vụ với vai trò cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh, thời gian qua đã tham mưu để thành lập ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử 130 xã/phường; thành lập ban chỉ đạo, các tổ chức để phục vụ công tác bầu cử; phân chia đơn vị bầu cử, ấn định số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Nghệ An mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh yêu cầu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bài bản, đúng quy định pháp luật để có danh sách sơ bộ những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Để tránh bị động trong kỳ nghỉ tết, Bí thư Tỉnh ủy đề xuất thực hiện hiệp thương lần 3 sớm hơn, hoàn thành lập danh sách người ứng cử trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, khẩn trương triển khai ngay việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo kế hoạch.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV