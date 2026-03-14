Sau scandal chấn động, tình hình của Andrea An Tây trong trại tạm giam ra sao?

Sau hơn một năm kể từ khi bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án ma túy gây xôn xao dư luận, thông tin mới về tình hình của người mẫu Andrea Aybar (An Tây) vừa được gia đình chia sẻ, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trên trang cá nhân, Rufino Aybar – em trai của Andrea cho biết, anh cùng bố vừa đến thăm nữ người mẫu tại khu vực Củ Chi nhân dịp 8/3. Theo chia sẻ, sức khỏe và tinh thần của cô hiện khá ổn định.

Rufino Aybar cho hay sau buổi gặp, anh cảm thấy yên tâm hơn khi thấy chị gái vẫn khỏe mạnh và giữ tinh thần tích cực. “Hai bố con đã gặp chị rồi, chị trộm vía xinh đẹp, khỏe mạnh và đang hướng về tương lai với nhiều kế hoạch, dự định”, anh viết, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã hỏi thăm và quan tâm đến gia đình.

Em trai của Andrea cũng tiết lộ rằng cậu em út trong nhà rất nhớ chị, thường xuyên nhắc đến và mong sớm có ngày được gặp lại.

Người mẫu An Tây thời điểm bị bắt.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Andrea Aybar để điều tra các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, sau khi kiểm tra một căn hộ tại TP Thủ Đức và phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Sau khi bị bắt, nữ người mẫu từng bày tỏ sự hối hận và gửi lời khuyên tới giới trẻ không nên thử hay dính dáng đến chất cấm dù chỉ một lần.

Andrea Aybar tên Việt là An Tây sinh năm 1995.

Andrea Aybar sinh năm 1995, mang hai dòng máu Tây Ban Nha – Việt Nam. Cô sang Việt Nam sinh sống từ nhỏ và hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên trước khi chuyển hướng làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Trước khi vướng vào bê bối, Andrea sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng trực tuyến, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình nữ người mẫu cũng phải đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận, và em trai cô từng lên tiếng xin lỗi khán giả, cho biết gia đình đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi biến cố xảy ra.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

