Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn xã Kim Liên, Đại Huệ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gặp gỡ, thăm hỏi các cử tri đến tìm hiểu thông tin các ứng viên Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trước ngày bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bầu cử xóm Sen 2, xã Kim Liên. Theo danh sách niêm yết, có 801 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử tại đây

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và việc bố trí hòm phiếu tại khu vực bầu cử xóm Sen 2, xã Kim Liên

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đại Huệ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra việc bố trí khu vực ghi phiếu tại điểm bầu cử xóm Đa Lạc, xã Đại Huệ

Khu vực ghi phiếu được Ủy ban Bầu cử xã Đại Huệ chỉ đạo thực hiện tại 21/21 điểm bầu cử rất bài bản, khoa học. Việc niêm yết danh sách các ứng viên ngay bàn ghi phiếu một lần nữa giúp cử tri nắm chắc thông tin để lựa chọn đại biểu

Cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, Cổng TTĐT xã, qua các hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, các cử tri đã trực tiếp đến các khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu và nắm chắc thông tin các ứng viên

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xóm Đa Lạc, xã Đại Huệ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng Đoàn công tác lắng nghe đại diện Tổ bầu cử xóm Xuân Hồng báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức phục vụ bầu cử tại cơ sở trong việc chuẩn bị các điều kiện cho “Ngày hội non sông” vào ngày 15/3/2026. Đến thời điểm này, các khu vực bỏ phiếu đã đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ vui mừng khi thấy cử tri và Nhân dân rất quan tâm và mong đợi được cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Thông tin về các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được cử tri tìm hiểu, nắm vững để lựa chọn bầu... Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, việc trang trí khánh tiết các điểm bầu tạo không khí vui tươi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã Kim Liên, Đại Huệ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân tích cực, hăng hái tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ, qua đó, góp phần vào thành công cuộc bầu cử.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn