Nghệ An “kích hoạt” chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh vừa ký ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Chương trình hướng tới mục tiêu sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu, từng bước trở thành một ngành công nghiệp nền tảng, có trình độ công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, Nghệ An dự kiến hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham gia Chương trình. Trong đó, phấn đấu có 10 doanh nghiệp đủ năng lực trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho các đơn vị sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, 20 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua việc tăng cường liên kết giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 10 doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, triển khai các hoạt động sản xuất thử nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong quá trình sản xuất.

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; triển khai các hoạt động thử nghiệm, kiểm định, đo lường chất lượng, giám định và chứng nhận sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất.

Song song với đó, tỉnh Nghệ An chú trọng hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các hoạt động đào tạo sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong các ngành như điện tử thông minh, ô tô, cơ khí và tự động hóa, công nghệ cao, dệt may, da giày. Trên cơ sở đó, các khóa đào tạo chuyên sâu sẽ được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ quản lý và người lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực, Chương trình cũng chú trọng hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, mua bán, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng và vật liệu. Đồng thời, khuyến khích nghiên cứu và sản xuất các nguyên liệu, vật liệu cơ bản cần thiết nhằm phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Một nội dung quan trọng khác của Chương trình là xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với các đối tác trong chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Về nguồn lực triển khai, kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng khuyến khích huy động các nguồn tài trợ và đóng góp hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn